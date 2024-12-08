Почему зимой ваша кожа нуждается в особом уходе

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зима может стать настоящим испытанием для обладательниц сухой и чувствительной кожи, вызывая шелушение, трещины и другие неприятности. Однако, по словам косметолога Ирины Созиновой, есть несколько способов сохранить кожу здоровой и увлажненной даже в самые морозные дни. Основой ухода является увлажнение, особенно с использованием питательных кремов сразу после душа, а также вечернего ухода для восстановления кожи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в дублёнке и сапогах зимой

Защита от холода важна для предотвращения трещин — защитные кремы, не содержащие воды, создают барьер. Важным аспектом также является питание кожи изнутри — Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, орехах и семенах льна, укрепляют защитные функции кожи. Для чувствительной кожи лучше избегать жестких скрабов и горячей воды, выбирая более мягкие средства, такие как мицеллярная вода и тоники без спирта.

Не забывайте пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать нужный уровень увлажненности и эластичности кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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