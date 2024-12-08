Что может вызвать пожелтение кожи

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Изменения цвета кожи, особенно пожелтение, всегда должны насторожить, поскольку это может свидетельствовать о серьезных проблемах в организме. Дерматолог Ольга Добышева рассказывает, что одним из главных факторов желтоватого оттенка является курение, которое нарушает кровообращение и кислородоснабжение клеток кожи.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Пожелтение может также быть связано с заболеваниями печени, такими как цирроз или гепатит, которые вызывают воспаления и мигрени. В некоторых случаях этот симптом встречается при старении, но его можно контролировать с помощью правильного ухода и пилингов. Неправильное питание, особенно увлечение продуктами с каротином, такими как морковь и батат, также может стать причиной изменения цвета кожи, придавая ей неестественный оттенок.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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