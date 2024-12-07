Почему зимой стоит уделить особое внимание эксфолиации кожи

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой особенно важно уделить внимание коже тела, используя скрабы для эксфолиации. Летнее воздействие солнца, соленой воды и хлора может сделать кожу грубой и утолщенной, а холодная погода усиливает ее сухость и склонность к шелушению. Скрабы помогают удалить омертвевшие клетки, улучшая текстуру кожи, делают ее мягкой и гладкой. Массаж с использованием скраба способствует улучшению микроциркуляции, улучшая питание клеток и поддерживая здоровый цвет кожи. Кроме того, скрабы помогают предотвратить врастание волос, удаляя омертвевшие клетки и освобождая волосяные фолликулы.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячая ванна

Однако эксфолиация подходит не всем типам кожи, и чрезмерное использование скрабов может нанести вред. Важно выбирать подходящие средства, так как физическое отшелушивание может привести к микроссадинам, если скраб содержит грубые частицы. В этом случае стоит проконсультироваться с дерматологом. Для более чувствительной кожи лучше подходят химические эксфолианты, такие как AHA и BHA кислоты, которые мягко растворяют омертвевшие клетки, уменьшают гиперпигментацию, морщины и воспаления.

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