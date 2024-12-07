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Почему фолиевая кислота важна для красоты ваших волос

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Фолиевая кислота (или витамин B9) — важный элемент, который играет ключевую роль в росте волос и поддержании их здоровья. Она стимулирует рост новых клеток, включая клетки волос, делает волосы более густыми, блестящими, помогает предотвратить их седину и истончение.

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Фото: flickr.com by gillicious, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Обычно фолиевая кислота поступает в организм с продуктами питания, такими как темно-зеленые листовые овощи, бобовые и яйца, а также в виде добавок и мультивитаминов. Во время беременности уровень этого витамина увеличивается, что способствует развитию нервной трубки плода, а также может повлиять на рост волос женщины.

Прием фолиевой кислоты рекомендован людям с дефицитом витаминов группы B, что может проявляться в усталости, головных болях, перепадах настроения и проблемах с волосами и кожей. Однако важно соблюдать осторожность с добавками. Слишком высокие дозы могут вызвать побочные эффекты, такие как головная боль, кожные реакции и тошнота. Поэтому перед началом приема добавок лучше проконсультироваться с врачом.

Также важно поддерживать уровень стресса на низком уровне, так как стресс может усугубить проблемы с волосами. Включение в рацион продуктов, богатых фолиевой кислотой, а также уменьшение стресса и отказ от вредных привычек помогут улучшить состояние волос.

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (англ   lang="en">Folic acid, CAS-код 59-30-3, брутто-формула C19H19N7O6) — лекарственное средство, синтетический витамин В9 (Вс).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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