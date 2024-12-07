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Как повысить уровень коллагена в организме

1:39
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Снижение выработки коллагена — основная причина, почему кожа женщин начинает терять свою упругость и эластичность, особенно после 25 лет. Коллаген — важный элемент, необходимый не только для поддержания здоровья кожи, но и для функционирования суставов и других систем организма. По словам косметолога Ирины Еременко, признаки нехватки коллагена становятся заметными примерно после 30 лет, когда кожа начинает терять свою упругость, а суставы могут начать хрустеть.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Основными факторами, влияющими на потерю коллагена, являются старение, гормональные изменения и замедление обмена веществ. Также на снижение уровня коллагена влияют заболевания, такие как сахарный диабет, или вирусные инфекции. Чтобы поддержать выработку коллагена, Ирина рекомендует сбалансированное питание, включая морепродукты, желе, холодцы и цитрусовые. Важны также орехи, ягоды и специи для предотвращения авитаминозов. В случае стремительного снижения коллагена стоит обратиться к косметологу для консультации и, возможно, добавления коллагеновых комплексов.

Кроме того, существует ряд процедур, которые могут стимулировать выработку коллагена. Это биоревитализация с гиалуроновой кислотой, контурная пластика филлерами, плазмотерапия с тромбоцитами, SMAS-лифтинг с ультразвуковыми импульсами и RF-лифтинг с радиочастотной энергией. Все эти методы помогают не только восстановить коллаген, но и улучшить общие характеристики кожи.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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