Как повысить уровень коллагена в организме

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Снижение выработки коллагена — основная причина, почему кожа женщин начинает терять свою упругость и эластичность, особенно после 25 лет. Коллаген — важный элемент, необходимый не только для поддержания здоровья кожи, но и для функционирования суставов и других систем организма. По словам косметолога Ирины Еременко, признаки нехватки коллагена становятся заметными примерно после 30 лет, когда кожа начинает терять свою упругость, а суставы могут начать хрустеть.

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Основными факторами, влияющими на потерю коллагена, являются старение, гормональные изменения и замедление обмена веществ. Также на снижение уровня коллагена влияют заболевания, такие как сахарный диабет, или вирусные инфекции. Чтобы поддержать выработку коллагена, Ирина рекомендует сбалансированное питание, включая морепродукты, желе, холодцы и цитрусовые. Важны также орехи, ягоды и специи для предотвращения авитаминозов. В случае стремительного снижения коллагена стоит обратиться к косметологу для консультации и, возможно, добавления коллагеновых комплексов.

Кроме того, существует ряд процедур, которые могут стимулировать выработку коллагена. Это биоревитализация с гиалуроновой кислотой, контурная пластика филлерами, плазмотерапия с тромбоцитами, SMAS-лифтинг с ультразвуковыми импульсами и RF-лифтинг с радиочастотной энергией. Все эти методы помогают не только восстановить коллаген, но и улучшить общие характеристики кожи.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



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