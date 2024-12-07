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Почему не стоит делать педикюр с гель-лаком зимой

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Педикюр, в отличие от маникюра, не является обязательной процедурой круглый год. Для некоторых уход за ступнями — это необходимость, но многие записываются к мастеру лишь в летнее время. Нейл-мастер Светлана Логинова, работающая в индустрии уже более 10 лет, делится советами о том, как избежать проблем с ногтями и кожей ног при салонном педикюре.

Нога на ногу
Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нога на ногу

Светлана отмечает, что покрытие гель-лаком в холодное время года не является противопоказанием, особенно если вы планируете зимний отпуск в теплых странах. Однако, если вы носите закрытую обувь большую часть времени, стоит отказаться от гель-лака. Из-за постоянного давления, которое создает тесная обувь, ногти могут подвергаться онихолизису — отслоению от ногтевого ложа. Это может привести к необходимости лечения у подолога и регулярного гигиенического педикюра. Поэтому зимой рекомендуется делать гигиенический педикюр без покрытия.

Кроме того, Светлана советует избегать гель-лака, если ваша обувь всегда закрыта, так как цветное покрытие не будет видно и теряет свою цель. В этом случае экономия на покрытии будет оправдана. Педикюр занимает больше времени, чем маникюр, из-за обработки кожи стоп, и добавление времени на сушку покрытия увеличивает продолжительность процедуры. Если покрытие не является необходимостью, стоит сэкономить время и потратить его на более полезные процедуры.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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