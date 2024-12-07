Простые шаги, чтобы победить отеки и вернуть форму

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отеки, даже при нормальном весе, — это довольно частая проблема, которая может быть связана с задержкой жидкости в организме. Нутрициолог Юлия Шарапова делится эффективными советами по их снижению. Во-первых, она рекомендует придерживаться здорового питания, ограничив потребление соли, сахара и обработанных продуктов, так как они способствуют накоплению жидкости.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Также важно поддерживать здоровый вес, так как избыточные килограммы повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к отекам. Регулярная физическая активность улучшает кровообращение, что способствует уменьшению отечности. Юлия также советует проводить лимфодренажные упражнения, такие как "Тараканчик", чтобы активизировать лимфатическую систему и ускорить обмен веществ. Важным фактором является соблюдение питьевого режима, при этом не стоит злоупотреблять жидкостью перед сном. Курение и алкоголь способствуют обезвоживанию организма и могут усиливать отечность. Сон и отдых тоже играют большую роль: для восстановления организма важно ложиться спать до 22:30 и контролировать уровень артериального давления.

Кроме того, Юлия рекомендует пить иван-чай с мелиссой, который помогает очищению организма, улучшает лимфодренаж и ускоряет обмен веществ.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



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