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Как восстановить ногти после гель-лака

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Моя семья » Красота и стиль

Регулярные маникюры с гель-лаком могут привести к ослаблению ногтей и их повреждению. Нейл-мастер Марина Новикова делится рекомендациями по восстановлению ногтевой пластины после снятия покрытия. Первым шагом является сокращение длины ногтей, поскольку истонченная пластина может повредиться, если оставить ногти длинными.

Женщина в розовом держит в руках розовый телефон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

Также важно избегать шлифовки поверхности ногтя, так как это только ухудшит состояние. Для восстановления поверхности рекомендуется использовать воск на основе пчелиного воска, а для серьезных повреждений — профессиональные укрепляющие средства.

В случае сильного повреждения, например, онихолиза, потребуется более длительное восстановление с использованием лечебных средств. Полное восстановление может занять от 4 до 6 месяцев.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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