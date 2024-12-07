Как восстановить ногти после гель-лака

Регулярные маникюры с гель-лаком могут привести к ослаблению ногтей и их повреждению. Нейл-мастер Марина Новикова делится рекомендациями по восстановлению ногтевой пластины после снятия покрытия. Первым шагом является сокращение длины ногтей, поскольку истонченная пластина может повредиться, если оставить ногти длинными.
Также важно избегать шлифовки поверхности ногтя, так как это только ухудшит состояние. Для восстановления поверхности рекомендуется использовать воск на основе пчелиного воска, а для серьезных повреждений — профессиональные укрепляющие средства.
В случае сильного повреждения, например, онихолиза, потребуется более длительное восстановление с использованием лечебных средств. Полное восстановление может занять от 4 до 6 месяцев.
Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).
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