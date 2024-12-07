Как сбросить вес и не отказывать себе в любимых продуктах

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для достижения фигуры мечты вовсе не нужно полностью отказываться от любимых блюд. Наталья Романова, фитнес-тренер с 17-летним опытом, делится секретами, которые помогут сбросить лишние килограммы, сохраняя при этом вкусную еду в рационе. Одним из таких методов является уменьшение размера тарелки, что создает иллюзию большего количества пищи и помогает контролировать порции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Также важно есть медленно, тщательно пережевывая каждый укус, чтобы мозг успел зарегистрировать насыщение. Вода играет ключевую роль: стакан воды перед едой не только помогает усвоению пищи, но и снижает аппетит. Чтобы ускорить процесс похудения, можно повысить физическую активность в повседневной жизни, например, используя лестницу вместо лифта.

Недосыпание также может препятствовать снижению веса, поэтому регулярный качественный сон важен для поддержания здорового обмена веществ. А смех и радость способствуют сжиганию калорий, делая процесс похудения более приятным.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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