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Как сбросить вес и не отказывать себе в любимых продуктах

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Для достижения фигуры мечты вовсе не нужно полностью отказываться от любимых блюд. Наталья Романова, фитнес-тренер с 17-летним опытом, делится секретами, которые помогут сбросить лишние килограммы, сохраняя при этом вкусную еду в рационе. Одним из таких методов является уменьшение размера тарелки, что создает иллюзию большего количества пищи и помогает контролировать порции.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Также важно есть медленно, тщательно пережевывая каждый укус, чтобы мозг успел зарегистрировать насыщение. Вода играет ключевую роль: стакан воды перед едой не только помогает усвоению пищи, но и снижает аппетит. Чтобы ускорить процесс похудения, можно повысить физическую активность в повседневной жизни, например, используя лестницу вместо лифта.

Недосыпание также может препятствовать снижению веса, поэтому регулярный качественный сон важен для поддержания здорового обмена веществ. А смех и радость способствуют сжиганию калорий, делая процесс похудения более приятным.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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