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Почему кожа рук шелушится зимой и как с этим бороться

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Зимой многие сталкиваются с проблемой шелушения кожи рук, особенно когда влажность воздуха в помещениях значительно снижается из-за работы отопительных систем. Кожа теряет влагу, что приводит к сухости и шелушению. Частое мытье рук, особенно с горячей водой и мылом, нарушает защитный слой кожи, делая её уязвимой. Холодный воздух и ветер также способствуют пересыханию, сужая сосуды и снижая кровоснабжение кожи.

Руки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Руки

Недостаток интенсивного ухода в холодное время и использование агрессивных моющих средств только усугубляют проблему. Чтобы бороться с шелушением, рекомендуется использовать увлажнители воздуха и носить перчатки на улице. Также важно регулярно наносить увлажняющие и питательные кремы с натуральными маслами и глицерином, а на ночь — более плотные средства, дополнительно утепляя их хлопковыми перчатками для усиления эффекта.

Такой уход поможет сохранить кожу рук увлажненной и защищенной от вредных внешних факторов.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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