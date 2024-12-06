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Как избежать ксероза и сухости кожи в зимний период

1:15
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Зимой многие сталкиваются с симптомами ксероза, но лишь немногие знают, что это такое. Ксероз — это патологическая сухость кожи, которая не проходит даже при использовании привычных увлажняющих средств. Его признаки включают шелушение, жесткость, красноту и разрушение барьерной функции кожи.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Причины ксероза могут быть разные: от погодных условий до возрастных изменений или неправильного ухода. Особенно часто симптомы обостряются зимой, когда начинается отопительный сезон, и кожа теряет влагу. Также воздействие жестких очищающих средств или неправильный выбор косметики могут способствовать усилению сухости. Важно помнить, что ксероз может привести к дерматиту и даже зуду. Для борьбы с этим состоянием необходимо улучшить питьевой режим и поддерживать водно-солевой баланс, избегать длительного контакта с водой, особенно в отпуске, и использовать средства с SPF. Регулярные физические нагрузки, такие как прогулки и фитнес, стимулируют кровообращение и помогают улучшить состояние кожи.

Если симптомы не проходят, стоит обратиться к косметологу для профессионального лечения.

Уточнения

Атопический дерматит (АтД, атопическая экзема, синдром атопической экземы/дерматита) — это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое обычно начинается в раннем детском возрасте, может продолжаться или рецидивировать в зрелом возрасте. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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