Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минздрав меняет правила — сокращаются сроки больничных
Чтобы избавиться от шершней в саду, вам понадобится этот метод
Ольга Серябкина оценила внешность новых участниц группы SEREBRO
Остров Бора-Бора: идеальное место для романтического отпуска
Астрономы обнаружили ключ к разгадке рождения крупнейших галактик
Правда о морозах: как холод защищает нас от болезней
Почему эксперты выбирают топлёное масло вместо подсолнечного
Эффективные методы против отеков: как вернуть свежесть за день
Стоит ли переплачивать за подержанные Hyundai, VW и Lada

Как поддерживать объем волос под головным убором

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы сохранить объемную прическу зимой, парикмахер и стилист Лилия Левина рекомендует несколько эффективных методов. Во-первых, перед тем как надеть шапку, стоит поменять направление пробора. Это поможет сохранить форму волос, и когда шапка будет снята, объем останется.

Новый год
Фото: freepik.com by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новый год

Также для прикорневого объема идеально подойдут пудра для волос или сухой шампунь. Эти средства создают каркас, который помогает поддерживать объем, даже если волосы скрыты под головным убором. Если хочется более стойкого эффекта, можно использовать щипцы гофре. Однако этот способ требует осторожности: волосы нужно тщательно высушить перед использованием инструмента, и работать им нужно быстро, чтобы не повредить структуру волос. Оптимальная температура для щипцов не должна превышать 200 градусов.

Еще один вариант — салонная процедура перманентного прикорневого объема, которая обеспечивает эффект до шести месяцев. Это отличный способ создать пышную прическу, не прибегая к ежедневным укладкам и стайлинговым средствам.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Шоу-бизнес
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк Аудио 
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Последние материалы
Минздрав меняет правила — сокращаются сроки больничных
Чтобы избавиться от шершней в саду, вам понадобится этот метод
Как поддерживать объем волос под головным убором
Ольга Серябкина оценила внешность новых участниц группы SEREBRO
Остров Бора-Бора: идеальное место для романтического отпуска
Астрономы обнаружили ключ к разгадке рождения крупнейших галактик
Правда о морозах: как холод защищает нас от болезней
Почему эксперты выбирают топлёное масло вместо подсолнечного
Эффективные методы против отеков: как вернуть свежесть за день
Стоит ли переплачивать за подержанные Hyundai, VW и Lada
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.