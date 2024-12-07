Как поддерживать объем волос под головным убором

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы сохранить объемную прическу зимой, парикмахер и стилист Лилия Левина рекомендует несколько эффективных методов. Во-первых, перед тем как надеть шапку, стоит поменять направление пробора. Это поможет сохранить форму волос, и когда шапка будет снята, объем останется.

Фото: freepik.com by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новый год

Также для прикорневого объема идеально подойдут пудра для волос или сухой шампунь. Эти средства создают каркас, который помогает поддерживать объем, даже если волосы скрыты под головным убором. Если хочется более стойкого эффекта, можно использовать щипцы гофре. Однако этот способ требует осторожности: волосы нужно тщательно высушить перед использованием инструмента, и работать им нужно быстро, чтобы не повредить структуру волос. Оптимальная температура для щипцов не должна превышать 200 градусов.

Еще один вариант — салонная процедура перманентного прикорневого объема, которая обеспечивает эффект до шести месяцев. Это отличный способ создать пышную прическу, не прибегая к ежедневным укладкам и стайлинговым средствам.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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