Как сохранить объем волос даже после ношения шапки

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мастер по коротким стрижкам Галина Тоторина делится секретами создания прикорневого объема для волос. Для этой цели она рекомендует использовать различные средства, среди которых пудры, шампуни, сухие шампуни, муссы и спреи. Пудры могут быть как сухими, так и жирными. Жирные пудры не только добавляют объем, но и обеспечивают фиксацию, что особенно актуально в зимнее время, когда волосы могут терять форму после ношения шапки.

Фото: flickr.com by Katie Brady, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сушка волос

Шампуни для объема действуют иначе, не оставляя пленки, как обычные средства для ухода. Эти шампуни делают волосы легче и предотвращают их выпадение. Сухие шампуни, помимо того, что они освежают волосы, придают им текстуру и объем за счет частиц, остающихся на волосах после вычесывания. Муссы и кремы для объема работают путем создания пленки вокруг каждого волоска, однако их важно использовать в небольшом количестве, чтобы не утяжелить волосы.

Специальные спреи для объема подходят для добавления пышности у корней и могут применяться по всей длине волос для придания объема. Существует несколько типов спреев, включая аэрозольные, которые не склеивают волосы, позволяя создать естественный объем.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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