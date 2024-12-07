Как выбрать солнцезащитные очки для зимы

Солнцезащитные очки давно перестали быть атрибутом только летнего гардероба. Зимой ультрафиолетовые лучи, отражаясь от снега, могут нанести даже больше вреда глазам, чем летом, поэтому важно не забывать о защите в холодное время года.
Стилист Маша Ведерникова рассказывает, какие модели очков актуальны в этом сезоне. Черный цвет по-прежнему остаётся классикой, однако дизайнеры предлагают и яркие варианты оправ и линз. Одним из главных трендов являются очки с полной черной оправой, которые вернулись на модные подиумы. Также популярны модели в форме бабочки, которые смотрятся сдержанно, но элегантно. Такие очки с широкими угловатыми оправами и заострёнными уголками станут стильным акцентом любого образа. Пилоты — еще один вечный тренд, который в этом сезоне приобрел более массивную оправу из пластика.
Для любителей геометрических форм подойдут квадратные и прямоугольные очки с четкими линиями и ровной заливкой цвета. Полупрозрачные оправы идеально подходят для тех, кто не хочет, чтобы очки становились центральным элементом образа, но всё же важен стильный и практичный аксессуар.
Солнцезащитные очки — очки, используемые для защиты глаз от солнечного света и ультрафиолетовых лучей.
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