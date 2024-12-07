Как выбрать солнцезащитные очки для зимы

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнцезащитные очки давно перестали быть атрибутом только летнего гардероба. Зимой ультрафиолетовые лучи, отражаясь от снега, могут нанести даже больше вреда глазам, чем летом, поэтому важно не забывать о защите в холодное время года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивая девушка в тёмных очках за рулём

Стилист Маша Ведерникова рассказывает, какие модели очков актуальны в этом сезоне. Черный цвет по-прежнему остаётся классикой, однако дизайнеры предлагают и яркие варианты оправ и линз. Одним из главных трендов являются очки с полной черной оправой, которые вернулись на модные подиумы. Также популярны модели в форме бабочки, которые смотрятся сдержанно, но элегантно. Такие очки с широкими угловатыми оправами и заострёнными уголками станут стильным акцентом любого образа. Пилоты — еще один вечный тренд, который в этом сезоне приобрел более массивную оправу из пластика.

Для любителей геометрических форм подойдут квадратные и прямоугольные очки с четкими линиями и ровной заливкой цвета. Полупрозрачные оправы идеально подходят для тех, кто не хочет, чтобы очки становились центральным элементом образа, но всё же важен стильный и практичный аксессуар.

Уточнения

Солнцезащитные очки — очки, используемые для защиты глаз от солнечного света и ультрафиолетовых лучей.



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