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Как собрать стильный наряд для новогодней ночи из базовых вещей

1:18
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением зимних праздников в воздухе уже витает новогоднее настроение, а с ним неизбежно приходит буря предпраздничной суеты. В основе предложений — простота и креатив, а также сочетания элементов гардероба, которые можно найти в любом шкафу. Один из самых универсальных вариантов — джинсы с нарядным топом. Классический синий деним с высокой посадкой и свободным силуэтом легко комбинируется с дерзкими топами в духе знаменитых звезд 2000-х. Выбор в этом сезоне падает на металлический блеск и эффектные вырезы.

Одежда
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan hannahmorgan7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда

Другим must-have элементом является маленькое черное платье, которое не теряет своей актуальности. Комбинируя его с яркими и заметными аксессуарами, такими как обувь с перьями или драгметаллами, можно создать стильный и яркий образ. Еще один вариант — базовый монохромный стиль, который на вечеринке можно оживить контрастными аксессуарами: яркими сумками, крупными украшениями и обувью на шпильках.

Эти образы подчеркнут индивидуальность, не требуя при этом значительных затрат времени или средств. Главное — правильно сочетать элементы, чтобы создать эффектный и комфортный look.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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