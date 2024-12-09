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Секреты стиля для тех, кто хочет казаться выше

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хотите визуально казаться выше, не прибегая к каблукам, правильно подобранная одежда станет вашим лучшим помощником. Используя несколько модных трюков, вы можете скорректировать пропорции и вытянуть силуэт. Узнайте, какие приёмы помогут выглядеть стройнее и элегантнее.

Стильная женщина
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Стильная женщина

Вертикальные линии — ваш главный союзник

Одежда с вертикальными полосами или швами создаёт иллюзию длины. Выбирайте платья, брюки или костюмы с линиями, чтобы визуально удлинить фигуру. Эффект усиливается, если полосы узкие и контрастные.

Высокая талия для акцента на ногах

Юбки и брюки с высокой талией визуально удлиняют ноги, делая вас выше. Сочетайте их с заправленными рубашками или топами, чтобы подчеркнуть линию талии и создать пропорциональный образ.

Однотонные образы и нейтральные цвета

Наряды в одном цвете, особенно в тёмных или нейтральных оттенках, создают эффект непрерывной линии, удлиняющей тело. Это могут быть монохромные комплекты или одежда, где верх и низ сочетаются по цвету.

Правильная длина одежды

Избегайте длины до середины бедра — она делит тело пополам. Вместо этого выбирайте укороченные топы или длинные жакеты, которые создают вертикаль и вытягивают силуэт.

Игра с аксессуарами

Длинные украшения, такие как тонкие цепочки или шарфы, добавляют вертикаль. Сумки среднего размера на длинном ремешке также усиливают эффект удлинения.

Правильно подобранная одежда может творить чудеса, изменяя пропорции и визуально удлиняя фигуру. Используйте эти советы, чтобы выглядеть выше и подчеркнуть свою естественную грацию.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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