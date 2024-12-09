Почему недосып может стать препятствием на пути к стройности?

Сон — это не только время для отдыха, но и важный элемент здорового образа жизни. Недостаток сна может саботировать ваши усилия в борьбе с лишним весом. Разберем, как качество сна связано с похудением и почему недосып может стать причиной набора веса.
Во время сна в организме регулируются два ключевых гормона, отвечающих за аппетит.
Это приводит к тому, что человек чаще ощущает голод и выбирает высококалорийные продукты.
Когда организм недополучает сон, усиливается выработка кортизола — гормона стресса. Высокий уровень кортизола замедляет метаболизм и провоцирует накопление жира, особенно в области живота. Кроме того, недосып мешает эффективному восстановлению мышц, что снижает общую активность и калорийный расход.
Сон — это мощный союзник в процессе похудения. Регулярный полноценный отдых помогает сбалансировать гормоны, ускоряет метаболизм и снижает уровень стресса, что способствует эффективной борьбе с лишним весом.
Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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