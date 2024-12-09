Почему недосып может стать препятствием на пути к стройности?

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Сон — это не только время для отдыха, но и важный элемент здорового образа жизни. Недостаток сна может саботировать ваши усилия в борьбе с лишним весом. Разберем, как качество сна связано с похудением и почему недосып может стать причиной набора веса.

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

Как недосып влияет на гормоны?

Во время сна в организме регулируются два ключевых гормона, отвечающих за аппетит.

Грелин стимулирует чувство голода, а его уровень повышается при недосыпе.

стимулирует чувство голода, а его уровень повышается при недосыпе. Лептин, наоборот, отвечает за насыщение, и при недостатке сна его концентрация снижается.

Это приводит к тому, что человек чаще ощущает голод и выбирает высококалорийные продукты.

Связь сна и набора веса

Когда организм недополучает сон, усиливается выработка кортизола — гормона стресса. Высокий уровень кортизола замедляет метаболизм и провоцирует накопление жира, особенно в области живота. Кроме того, недосып мешает эффективному восстановлению мышц, что снижает общую активность и калорийный расход.

Как улучшить сон для похудения?

Установите режим: ложитесь и вставайте в одно и то же время. Избегайте стимуляторов: сократите употребление кофеина и отложите гаджеты за час до сна. Создайте комфорт: обеспечьте темноту, тишину и оптимальную температуру в спальне.

Сон — это мощный союзник в процессе похудения. Регулярный полноценный отдых помогает сбалансировать гормоны, ускоряет метаболизм и снижает уровень стресса, что способствует эффективной борьбе с лишним весом.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.



Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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