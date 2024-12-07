Какой минимум уходовых косметических средств должен быть в бьюти-арсенале женщины — вы удивитесь

Существует множество различных уходовых продуктов, таких как сыворотки, флюиды, тоники, тонеры, кремы и гели, которые обещают восстановить, увлажнить, осветлить, успокоить кожу и избавить от морщин.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина наносит солнцезащитный крем

Однако, по мнению доктора Джессики Ву, дерматолога-косметолога с 25-летним опытом, нет необходимости использовать все эти продукты одновременно. Достаточно ограничиться пятью основными средствами: мягким очищающим средством, увлажняющим кремом, сывороткой с витамином C, солнцезащитным кремом и ретиноидами, пишет Voice.

Мягкое очищающее средство - это первый шаг в уходе за кожей. Оно удаляет макияж, пот, себум и остатки макияжа с лица каждый день. Избегайте средств с отдушками, сульфатами, парабенами и простыми спиртами в составе, так как они могут сушить кожу. Увлажняющее средство необходимо для поддержания водного баланса кожи, особенно с возрастом. Большинство людей предпочитает использовать увлажняющий крем без отдушек, однако для жирной кожи подойдёт средство на водной основе, а для сухой — насыщенный крем с более плотной текстурой. Сыворотка с витамином C - мощный антиоксидант, защищающий кожу от свободных радикалов и преждевременного старения. Наносите её каждое утро после умывания, выбирая продукт с витамином E для лучшей эффективности. Используйте сыворотку с дозатором, так как витамин C разрушается под воздействием света и воздуха. Солнцезащитный крем - обязательный элемент ухода за кожей, особенно в летний период. Он защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и предотвращает появление пигментных пятен и морщин. Выбирайте минеральный солнцезащитный крем, если у вас чувствительная кожа. Ретиноиды - ещё один важный компонент для поддержания молодости кожи. Начните с ретинола, нанося его тонким слоем на лицо перед сном через день. Учтите, что ретинол делает кожу более чувствительной к солнечным лучам, поэтому не забывайте про солнцезащитный крем.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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