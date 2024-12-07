Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономия топлива: 7 правил для каждого водителя
Как приучить питомца пить из миски, а не из крана
Гортензии порадуют роскошным цветением, если соблюдать три обязательных условия
Меньше калорий, больше вкуса: как жарить картошку правильно
Учёные нашли новое средство против туберкулёза
Выносливый как камень: такая тренировка сделает вас сильнее
Одно из самых изученных озёр Нью-Йорка не перестаёт удивлять учёных и туристов
Дима Билан сообщил о счастливом возвращении своего кота Шахтёра домой
Музей Нью-Йорка получил редкого стегозавра с сохранностью 80% скелета

Какой минимум уходовых косметических средств должен быть в бьюти-арсенале женщины — вы удивитесь

Моя семья » Красота и стиль

Существует множество различных уходовых продуктов, таких как сыворотки, флюиды, тоники, тонеры, кремы и гели, которые обещают восстановить, увлажнить, осветлить, успокоить кожу и избавить от морщин.

Женщина наносит солнцезащитный крем
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина наносит солнцезащитный крем

Однако, по мнению доктора Джессики Ву, дерматолога-косметолога с 25-летним опытом, нет необходимости использовать все эти продукты одновременно. Достаточно ограничиться пятью основными средствами: мягким очищающим средством, увлажняющим кремом, сывороткой с витамином C, солнцезащитным кремом и ретиноидами, пишет Voice.

  1. Мягкое очищающее средство - это первый шаг в уходе за кожей. Оно удаляет макияж, пот, себум и остатки макияжа с лица каждый день. Избегайте средств с отдушками, сульфатами, парабенами и простыми спиртами в составе, так как они могут сушить кожу.
  2. Увлажняющее средство необходимо для поддержания водного баланса кожи, особенно с возрастом. Большинство людей предпочитает использовать увлажняющий крем без отдушек, однако для жирной кожи подойдёт средство на водной основе, а для сухой — насыщенный крем с более плотной текстурой.
  3. Сыворотка с витамином C - мощный антиоксидант, защищающий кожу от свободных радикалов и преждевременного старения. Наносите её каждое утро после умывания, выбирая продукт с витамином E для лучшей эффективности. Используйте сыворотку с дозатором, так как витамин C разрушается под воздействием света и воздуха.
  4. Солнцезащитный крем - обязательный элемент ухода за кожей, особенно в летний период. Он защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и предотвращает появление пигментных пятен и морщин. Выбирайте минеральный солнцезащитный крем, если у вас чувствительная кожа.
  5. Ретиноиды - ещё один важный компонент для поддержания молодости кожи. Начните с ретинола, нанося его тонким слоем на лицо перед сном через день. Учтите, что ретинол делает кожу более чувствительной к солнечным лучам, поэтому не забывайте про солнцезащитный крем.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Садоводство, цветоводство
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани Аудио 
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Наука и техника
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты Аудио 
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Популярное
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания

Шоумен Михаил Галустян рассказал, как ему удаётся придерживаться здорового питания и сохранять себя в хорошей физической форме.

Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Последние материалы
Меньше калорий, больше вкуса: как жарить картошку правильно
Учёные нашли новое средство против туберкулёза
Выносливый как камень: такая тренировка сделает вас сильнее
Одно из самых изученных озёр Нью-Йорка не перестаёт удивлять учёных и туристов
Дима Билан сообщил о счастливом возвращении своего кота Шахтёра домой
Музей Нью-Йорка получил редкого стегозавра с сохранностью 80% скелета
Учёные обнаружили на обратной стороне Луны потухшие вулканы
Рискованная сделка: как не стать жертвой перекупщиков
На паузе — новый пакет санкций против России не одобрен
Лучшие рыбные блюда для рождественского стола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.