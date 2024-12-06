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Как ухаживать за кожей зимой, чтобы избежать акне и воспалений

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Зимой проблемы с акне могут усугубляться, несмотря на общее мнение, что холодный воздух способствует улучшению состояния кожи. Косметолог Ирина Созинова объясняет, что низкие температуры, сухой воздух и отопление в помещениях делают кожу более восприимчивой к воспалениям. При этом зимний рацион, богатый углеводами, жирами и сахарами, также может ухудшить состояние кожи. Чтобы сохранить ее чистой и сияющей, важно соблюдать несколько простых правил.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Во-первых, необходимо использовать мягкие очищающие средства без алкоголя и сульфатов, чтобы не пересушивать эпидермис. Во-вторых, важно увлажнение — выбирать сыворотки и кремы на водной основе, которые не забивают поры. В-третьих, защита от холода играет важную роль, поэтому перед выходом на улицу следует наносить защитный крем. Косметолог также советует не забывать о солнцезащитных кремах, так как ультрафиолет может быть вреден даже зимой.

И наконец, раз в неделю стоит использовать питательные маски с компонентами, такими как экстракт чайного дерева или зеленый чай, которые помогут снизить воспаления и улучшить внешний вид кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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