Как подобрать идеальный стиль с помощью астрологии и асцендента

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Создание идеального образа, который идеально подчеркнул бы вашу индивидуальность, может быть настоящим искусством. Однако помощь в этом процессе может оказать астрология, в частности, асцендент — точка на зодиакальном круге, которая определяет, как мир видит и воспринимает вас. Каждый асцендент влияет на предпочтения в одежде, цветах и стилях, делая их индивидуальными для каждого знака.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Азиатская женщина с темными волосами делает жест молчания

В статье представлены рекомендации по выбору одежды для людей с разными асцендентами, например, для Овнов подойдут яркие и экстравагантные наряды, в то время как Тельцам важна элегантность и роскошь. Близнецам стоит экспериментировать с многослойностью и яркими оттенками, а Раку — выбирать мягкие ткани и традиционные элементы. Люди с асцендентом в Льве могут быть уверены в своем сиянии, а Девам подойдут минималистичные и изысканные образы. Для Стрельцов важна свобода и авантюризм, а для Козерогов — практичность и статусность. Водолеи могут экспериментировать с нестандартными сочетаниями, а Рыбы предпочитают мягкие, грациозные линии и интуитивные образы.

Подбирая одежду в соответствии с асцендентом, можно создать гармоничный и запоминающийся стиль, который станет вашей "второй кожей".

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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