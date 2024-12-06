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Как сделать идеальный нюдовый макияж для зимы

Моя семья » Красота и стиль

Нюдовый макияж продолжает оставаться на пике популярности, особенно в зимний период, когда кожа становится сухой и тусклой. В 2025 году этот стиль претерпит изменения, приспосабливаясь к новым трендам и технологиям.

Уход за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Уход за кожей

Макияж с эффектом "второй кожи" станет еще более легким и незаметным, используя тональные средства с улучшенной текстурой. Природное сияние лица будет достигаться благодаря хайлайтерам с голографическим эффектом, а брови останутся натуральными, но аккуратно уложенными с помощью инновационных гелей и восков. В новом сезоне также будет популярно сочетание разных текстур, например, матового тонального средства с мерцающими тенями для глаз и губ.

Визажист Любовь Брусницына делится рекомендациями по созданию идеального нюдового макияжа: тщательно увлажнить кожу, выбрать легкое тональное средство, акцентировать глаза с помощью телесных теней и мягкой туши, а для бровей использовать натуральные оттенки. Для губ лучше всего подходят оттенки, близкие к природному цвету, а румяна должны придавать лицу легкий румянец.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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