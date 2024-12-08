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Как носить кожаную одежду зимой и выглядеть стильно?

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Кожаная одежда — это универсальный элемент гардероба, который может стать основой стильного зимнего образа. Юбки, брюки и куртки из кожи не только выглядят эффектно, но и защищают от ветра и холода. Рассмотрим, как правильно носить кожаные вещи зимой, чтобы выглядеть модно и чувствовать себя комфортно.

Различные виды кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Maarazul, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Различные виды кожи

Трендовые кожаные вещи этой зимы

Этой зимой в моде свободные кожаные брюки, укороченные куртки и юбки миди. Особенно популярны модели в оттенках шоколада, бордо и изумрудного зелёного. Обратите внимание на вещи с матовой текстурой или стеганым эффектом, которые добавят изюминку вашему образу.

Как сочетать кожаную одежду?

1. Кожаные брюки и свитера

Для повседневного лука сочетайте свободные кожаные брюки с объемным свитером. Дополните образ ботильонами на толстом каблуке и тёплым пальто.

2. Юбки из кожи и высокие сапоги

Кожаная юбка миди идеально сочетается с высокими сапогами и приталенными водолазками. Такой образ подойдет как для офиса, так и для вечернего выхода.

3. Кожаные куртки с многослойностью

Укороченная кожаная куртка станет стильным элементом многослойного образа. Наденьте её поверх тёплого платья или удлиненного кардигана.

Секреты идеального образа

Дополняйте кожаную одежду аксессуарами из других материалов — шерсти, замши или меха. Это создаст гармоничный баланс текстур и подчеркнет ваш стиль.

Кожаная одежда зимой — это не только практично, но и модно. Смело экспериментируйте с трендовыми вещами и создавайте уникальные образы для холодного сезона.

Уточнения

Кожа — прочный гибкий и долговечный материал, получаемый путём выделки шкур в условиях традиционного хозяйства или промышленного предприятия; отдельную категорию представляет меховое производство.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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