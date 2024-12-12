Почему коллаген может стать врагом вашего организма

Мода на вечную молодость остается в центре внимания, причем стремятся к ней не только женщины, но и мужчины.
От инъекций до пластических операций — методы разные, но начинать предпочитают с малого. Коллаген стал популярным выбором для сохранения молодости кожи, волос и ногтей. Однако все ли так просто?
После 25 лет наш организм начинает вырабатывать меньше коллагена, что ускоряет возрастные изменения. Для их замедления многие выбирают добавки с коллагеном. Он делится на типы:
Хотя этот белок активно рекламируют как безопасное средство, его прием может вызывать побочные эффекты.
Почему коллаген не всегда "на пользу"
Любое вещество, которое мы употребляем внутрь, проходит через желудок. Коллаген, хотя и считается натуральным, способен вызвать неприятные симптомы:
Основные причины дискомфорта
Не всем подходит прием коллагена. Он противопоказан при:
Чтобы избежать проблем:
Соблюдая правила, вы можете сочетать здоровье и молодость. Главное — подходить к выбору добавки осознанно и контролировать свои ощущения.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!