Почему коллаген может стать врагом вашего организма

2:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода на вечную молодость остается в центре внимания, причем стремятся к ней не только женщины, но и мужчины.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky коллаген

От инъекций до пластических операций — методы разные, но начинать предпочитают с малого. Коллаген стал популярным выбором для сохранения молодости кожи, волос и ногтей. Однако все ли так просто?

Коллаген: надежды и реальность

После 25 лет наш организм начинает вырабатывать меньше коллагена, что ускоряет возрастные изменения. Для их замедления многие выбирают добавки с коллагеном. Он делится на типы:

Типы №1 и №3 : для кожи, волос и ногтей.

: для кожи, волос и ногтей. Тип №2: для суставов и хрящей.

Хотя этот белок активно рекламируют как безопасное средство, его прием может вызывать побочные эффекты.

Почему коллаген не всегда "на пользу"

Любое вещество, которое мы употребляем внутрь, проходит через желудок. Коллаген, хотя и считается натуральным, способен вызвать неприятные симптомы:

Тошноту и изжогу.

Диарею или запор.

Жжение в желудке.

Основные причины дискомфорта

Состав добавки : витамин С или консерванты могут раздражать слизистую и вызывать аллергию.

: витамин С или консерванты могут раздражать слизистую и вызывать аллергию. Режим приема : коллаген нужно пить натощак, что усиливает вероятность побочных реакций.

: коллаген нужно пить натощак, что усиливает вероятность побочных реакций. Форма препарата: некоторые виды коллагена требуют большого количества воды, что растягивает желудок и вызывает боль.

Противопоказания и риски

Не всем подходит прием коллагена. Он противопоказан при:

Заболеваниях желудка: например, гастрите или сниженной кислотности.

Мочекаменной болезни: гидроксипролин в составе может провоцировать образование камней.

Чувствительности нервной системы: коллаген снижает уровень серотонина, вызывая раздражительность.

Как минимизировать риски

Чтобы избежать проблем:

Начинайте прием коллагена отдельно от других добавок и лекарств.

Выбирайте продукты с простым составом. Морской коллаген переносится легче.

Употребляйте коллаген строго натощак, но не забывайте позавтракать через 30–40 минут.

Следите за весом и образом жизни — это усиливает эффективность добавки.

При первых признаках дискомфорта прекратите прием и обратитесь к врачу.

Соблюдая правила, вы можете сочетать здоровье и молодость. Главное — подходить к выбору добавки осознанно и контролировать свои ощущения.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.