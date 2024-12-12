Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прокачайте тело за 15 минут: тренировка со штангой для начинающих
Чем заменить главные новогодние фрукты при аллергии
Эти растения уничтожат ваш сад: культуры, от которых потом невозможно избавиться
Пять способов сохранить волосы здоровыми и блестящими зимой
Казахстан собрал рекордный урожай зерна в 2024 году
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Боррель признал, что Запад провалил возможность изолировать Россию
Важно есть новогодние блюда в правильной последовательности
ИИ узнал, как мозг обгоняет ваш реальный возраст

Почему плохой сон разрушает вашу кожу: узнайте секрет восстановления

3:03
Моя семья » Красота и стиль

Зимние месяцы приносят не только холод, но и новые проблемы с кожей. Часто причина кроется в недостатке сна. Если вы изо всех сил стараетесь ухаживать за кожей, но прыщи не исчезают, обратите внимание на свой распорядок сна.

Девушка спит
Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка спит

Эксперт по сну Адиль Уль-Хак утверждает, что качественный сон играет ключевую роль в восстановлении кожи.

"Когда вы спите, начинается процесс митоза — обновление клеток кожи. Если вы не высыпаетесь, этот процесс нарушается, что приводит к закупорке пор, появлению прыщей и тусклому цвету лица", — говорит он.

Почему сон так важен

Во время сна кожа регулирует уровень влажности и устраняет накопившиеся токсины. Однако, если вы спите меньше 7 часов, этот естественный процесс нарушается, и:

  • Появляются прыщи: избыток кожного сала закупоривает поры.
  • Замедляется заживление кожи: кожа теряет способность быстро обновляться.
  • Цвет лица ухудшается: появляется тусклость и признаки усталости.

Специалисты по уходу за кожей подтверждают: "Недостаток сна приводит к гормональным сбоям, повышенной жирности кожи и воспалениям".

Они советуют спать 7-9 часов в сутки для сохранения здоровья кожи.

Как улучшить сон и состояние кожи

Для здорового сна, который поможет вашей коже восстановиться, Адиль Уль-Хак предлагает:

  • Установить правильную температуру: держите в спальне 16-18 °C.
  • Избегать гаджетов перед сном: минимум за час до сна уберите телефон и компьютер.
  • Создать комфортные условия: затемните комнату и избегайте шумов.
  • Ложиться спать до полуночи: именно в это время кожа активно восстанавливается.

"Соблюдение этих простых правил поможет вашей коже лучше удерживать влагу и справляться с высыпаниями", — отмечает эксперт.

Значение баланса между сном и уходом за кожей

Сон — это не просто отдых для организма, но и мощный инструмент для поддержания здоровья кожи. Даже самые эффективные косметические средства могут оказаться бесполезными, если вы пренебрегаете качественным сном.

Понимание того, как именно ночной отдых влияет на процессы восстановления и увлажнения кожи, поможет избежать многих проблем, включая прыщи, воспаления и преждевременное старение.

Ключ к здоровой коже

Красивая кожа — это не только результат качественного ухода, но и отражение вашего образа жизни. Начните с простого: наладьте режим сна, и ваша кожа отблагодарит вас сияющим и здоровым видом.

Всего несколько несложных шагов, таких как соблюдение режима, комфортные условия для сна и отказ от гаджетов перед сном, могут стать решающими для улучшения состояния кожи уже в ближайшее время.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Красота и стиль
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов Аудио 
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета
Красота и стиль
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок Сергей Лебедев Исцеление парализованного эпилептика после посещения Богоматери Лурдской официально признали чудом Игорь Буккер
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Авокадо останется свежим в течение двух недель и не станет коричневым. Раскрыт лайфхак
Авокадо останется свежим в течение двух недель и не станет коричневым. Раскрыт лайфхак
Последние материалы
В Германии рассказали, как Россия нашла выход из ситуации с санкциями против "Газпромбанка"
Прокачайте тело за 15 минут: тренировка со штангой для начинающих
Чем заменить главные новогодние фрукты при аллергии
Эти растения уничтожат ваш сад: культуры, от которых потом невозможно избавиться
Почему плохой сон разрушает вашу кожу: узнайте секрет восстановления
Пять способов сохранить волосы здоровыми и блестящими зимой
Казахстан собрал рекордный урожай зерна в 2024 году
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Боррель признал, что Запад провалил возможность изолировать Россию
Важно есть новогодние блюда в правильной последовательности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.