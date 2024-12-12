Почему плохой сон разрушает вашу кожу: узнайте секрет восстановления

Зимние месяцы приносят не только холод, но и новые проблемы с кожей. Часто причина кроется в недостатке сна. Если вы изо всех сил стараетесь ухаживать за кожей, но прыщи не исчезают, обратите внимание на свой распорядок сна.
Эксперт по сну Адиль Уль-Хак утверждает, что качественный сон играет ключевую роль в восстановлении кожи.
"Когда вы спите, начинается процесс митоза — обновление клеток кожи. Если вы не высыпаетесь, этот процесс нарушается, что приводит к закупорке пор, появлению прыщей и тусклому цвету лица", — говорит он.
Во время сна кожа регулирует уровень влажности и устраняет накопившиеся токсины. Однако, если вы спите меньше 7 часов, этот естественный процесс нарушается, и:
Специалисты по уходу за кожей подтверждают: "Недостаток сна приводит к гормональным сбоям, повышенной жирности кожи и воспалениям".
Они советуют спать 7-9 часов в сутки для сохранения здоровья кожи.
Для здорового сна, который поможет вашей коже восстановиться, Адиль Уль-Хак предлагает:
"Соблюдение этих простых правил поможет вашей коже лучше удерживать влагу и справляться с высыпаниями", — отмечает эксперт.
Сон — это не просто отдых для организма, но и мощный инструмент для поддержания здоровья кожи. Даже самые эффективные косметические средства могут оказаться бесполезными, если вы пренебрегаете качественным сном.
Понимание того, как именно ночной отдых влияет на процессы восстановления и увлажнения кожи, поможет избежать многих проблем, включая прыщи, воспаления и преждевременное старение.
Красивая кожа — это не только результат качественного ухода, но и отражение вашего образа жизни. Начните с простого: наладьте режим сна, и ваша кожа отблагодарит вас сияющим и здоровым видом.
Всего несколько несложных шагов, таких как соблюдение режима, комфортные условия для сна и отказ от гаджетов перед сном, могут стать решающими для улучшения состояния кожи уже в ближайшее время.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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