Кожа станет сияющей и упругой, если включить в рацион эти продукты

Елена Кудрина, нутрициолог с 19-летним опытом, делится рекомендациями по уходу за кожей, которые предусматривают не только применение обычной косметики.
Среди полезных привычек для поддержания здоровья кожи она выделяет:
Кудрина также обращает внимание на важность сбалансированного микробиома кожи, который влияет на её увлажнение и эластичность. Продукты с антиоксидантами, такие как ягоды и листовая зелень, помогают защитить кожу от старения и повреждений.
Важную роль играет и здоровье кишечника, так как его состояние напрямую сказывается на состоянии кожи. Нарушения в микрофлоре кишечника могут вызвать воспаления и ухудшение состояния дермы. Кроме того, врач советует соблюдать чистоту таких косметических средств и аксессуаров, как кисти и спонжи, которые могут стать источниками бактерий и загрязнений.
Эти простые, но эффективные советы помогут продлить молодость кожи и сохранить её здоровье.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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