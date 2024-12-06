Кожа станет сияющей и упругой, если включить в рацион эти продукты

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Елена Кудрина, нутрициолог с 19-летним опытом, делится рекомендациями по уходу за кожей, которые предусматривают не только применение обычной косметики.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Среди полезных привычек для поддержания здоровья кожи она выделяет:

регулярное потребление коллагеновых добавок, которые помогают поддерживать упругость и эластичность кожи; включение в рацион здоровых жиров, таких как авокадо, орехи и рыба. Эти жиры восстанавливают клеточные мембраны, защищая кожу от внешних агрессоров.

Кудрина также обращает внимание на важность сбалансированного микробиома кожи, который влияет на её увлажнение и эластичность. Продукты с антиоксидантами, такие как ягоды и листовая зелень, помогают защитить кожу от старения и повреждений.

Важную роль играет и здоровье кишечника, так как его состояние напрямую сказывается на состоянии кожи. Нарушения в микрофлоре кишечника могут вызвать воспаления и ухудшение состояния дермы. Кроме того, врач советует соблюдать чистоту таких косметических средств и аксессуаров, как кисти и спонжи, которые могут стать источниками бактерий и загрязнений.

Эти простые, но эффективные советы помогут продлить молодость кожи и сохранить её здоровье.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.