Как безопасно делать маникюр во время беременности

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Множество женщин, ожидающих ребенка, придерживаются мнения, что гель-лак может повредить их здоровью и развитию малыша. Однако эксперты уверены, что такие опасения необоснованны.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лампа для маникюра

Инструктор по маникюру Юлия Клементьева объяснила, что основным риском является не сам гель-лак, а его состав. Важно выбирать качественные материалы, так как в некоторых продуктах могут содержаться вредные химические вещества, такие как формальдегид, дибутилфталат и другие токсичные компоненты. В Европе, например, производство таких средств строго регулируется, и их состав тщательно проверяется. Чтобы избежать аллергий и других неприятных последствий, женщинам следует внимательно изучать состав используемых материалов. Акрилаты, например, являются токсичными и могут вызвать раздражение, в то время как метакрилаты безопаснее. Таким образом, при правильном выборе косметики маникюр с гель-лаком не представляет опасности для беременности. Специалист также советует не верить в старинные мифы о том, что нельзя стричься, красить волосы или ногти в период ожидания малыша.

Главное — заботиться о себе и быть уверенной в безопасности выбранных продуктов.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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