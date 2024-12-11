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Филлеры для подбородка: косметический тренд, который поднимает вопросы здравого смысла

2:29
Моя семья » Красота и стиль

Современная косметология предлагает всё больше нестандартных процедур, и создание подбородка модной формы — один из самых обсуждаемых трендов.

Косметолог
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Косметолог

Сегодня девушки готовы платить немалые деньги за «идеальный» подбородок, который в шутку прозвали «козьим».

Что такое «козий» подбородок

Косметологи утверждают, что красиво оформленный подбородок способен заметно улучшить пропорции лица. Сейчас в моде выступающие вперёд подбородки, напоминающие по форме «утюг».

Несмотря на критику и насмешки в социальных сетях, популярность процедуры растёт.

Как создают такую форму

Процедура проводится без хирургического вмешательства. Для этого используют плотные филлеры, которые вводят в область подбородка. Однако эта техника применяется не только для работы с подбородком:

  • Коррекции пропорций носа.
  • Моделирования скул.
  • Увеличения объёма щёк.
  • Формирования привлекательных контуров ягодиц и бёдер.

Косметология предлагает быстрые и относительно безболезненные способы трансформации, что делает такие процедуры особенно популярными.

Проблемы чрезмерного увлечения

Многие женщины настолько увлекаются изменением внешности, что становятся практически неузнаваемыми. К сожалению, далеко не все косметологи готовы отказать в процедуре, даже если она может навредить эстетике или здоровью.
Только чувство меры и здравый смысл клиенток способны остановить этот процесс.

Действительно ли стоит следовать трендам

Мода на «козий» подбородок наглядно показывает, как современные тенденции могут влиять на восприятие красоты.

Однако стоит помнить, что искусственное изменение внешности — это всегда риск, особенно если поддаваться трендам без учёта индивидуальных особенностей.

Вместо того чтобы слепо следовать моде, важно обращать внимание на то, что действительно подчёркивает ваши природные достоинства.

Создание «козьего» подбородка с помощью филлеров стало настоящим хитом в косметологии, вызывая интерес, критику и жаркие обсуждения.

Этот тренд лишний раз напоминает, что мода приходит и уходит, а индивидуальная красота и чувство меры остаются ключевыми факторами, которые помогут сохранить гармонию и уверенность в себе.

Уточнения

Филлер — наполнитель для локальных инъекций, используемых в контурной пластике лица без хирургического вмешательства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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