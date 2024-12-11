Зимний базовый гардероб: что должно быть в вашем шкафу этой зимой

Зимний гардероб должен быть не только стильным, но и функциональным. Мы все стремимся к осознанному потреблению, и поэтому важен многозадачный гардероб, который не будет пылиться на полке.
В этой статье мы собрали 10 вещей, которые станут основой для вашего зимнего образа. Независимо от того, предпочитаете ли вы яркие акценты или классические элементы, с этим списком вы сможете легко создать актуальный зимний стиль.
Свободная рубашка, напоминающая мужскую модель, — это тренд, который снова актуален. Ее можно носить как самостоятельный элемент или сочетать с водолазками и пиджаками.
Попробуйте этот стиль, который полюбили знаменитости. Особенно популярны белые рубашки в сочетании с длинными юбками, как показала Зендея.
Невозможно представить зиму без свитера с высоким горлом. Эта базовая вещь подходит практически ко всему: от юбок до джинсов.
Выбирайте оверсайз модели в нейтральных оттенках, чтобы легко сочетать с другими предметами гардероба. Идеально дополнят образ массивные кольца и золотые серьги.
Прямые джинсы на высокой талии — это не просто база, это универсальная вещь для всех случаев жизни.
Выбирайте классический синий цвет и длину до щиколотки, чтобы избежать грязных и мокрых штанин.
Это идеальная вещь для холодных дней. Платье-свитер с аккуратным воротом, дополненное кожаным ремнем, создаст не только стильный, но и сексуальный образ.
Дубленка — ключевая вещь для зимы. Особенно актуальны модели-авиаторы и длинные фасоны, которые сохраняют тепло и добавляют элегантности в ваш образ. Такой тренд не выйдет из моды.
Эко-мех — это тренд, который захватил модный мир еще в 90-х. Такие модели не только выглядят дорого и модно, но и позволяют заботиться о природе. В этом сезоне актуальны длинные шубы в пастельных и ярких оттенках.
Для зимы важны не только куртки и пальто, но и аксессуары. Лаконичная вязаная шапка и длинный шерстяной шарф станут идеальными спутниками для морозных дней. Подбирайте их в оттенках, которые гармонируют с вашим цветотипом.
Сумка-сэддл вернулась в моду благодаря Christian Dior и продолжает быть популярной среди модных блогеров. Она достаточно вместительна и универсальна, подходя к любому образу.
Высокие сапоги — это не только удобно, но и стильно. Модели на тракторной подошве или с каблуком идеально дополнят зимний образ, а минималистичный декор сделает их более элегантными.
Эти 10 вещей помогут создать идеальный зимний гардероб, который не только будет модным, но и функциональным.
Инвестируя в базовые элементы, вы можете легко сочетать их, создавая множество образов для разных ситуаций.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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