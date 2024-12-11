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Зимний базовый гардероб: что должно быть в вашем шкафу этой зимой

3:28
Моя семья » Красота и стиль

Зимний гардероб должен быть не только стильным, но и функциональным. Мы все стремимся к осознанному потреблению, и поэтому важен многозадачный гардероб, который не будет пылиться на полке.

Стильная девушка с пакетами в руках
Фото: Wikipedia by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стильная девушка с пакетами в руках

В этой статье мы собрали 10 вещей, которые станут основой для вашего зимнего образа. Независимо от того, предпочитаете ли вы яркие акценты или классические элементы, с этим списком вы сможете легко создать актуальный зимний стиль.

Рубашка: универсальная классика

Свободная рубашка, напоминающая мужскую модель, — это тренд, который снова актуален. Ее можно носить как самостоятельный элемент или сочетать с водолазками и пиджаками.

Попробуйте этот стиль, который полюбили знаменитости. Особенно популярны белые рубашки в сочетании с длинными юбками, как показала Зендея.

Свитер с высоким горлом: тепло и стиль

Невозможно представить зиму без свитера с высоким горлом. Эта базовая вещь подходит практически ко всему: от юбок до джинсов.

Выбирайте оверсайз модели в нейтральных оттенках, чтобы легко сочетать с другими предметами гардероба. Идеально дополнят образ массивные кольца и золотые серьги.

Джинсы: комфорт и универсальность

Прямые джинсы на высокой талии — это не просто база, это универсальная вещь для всех случаев жизни.

Выбирайте классический синий цвет и длину до щиколотки, чтобы избежать грязных и мокрых штанин.

Платье-свитер: уют и стиль

Это идеальная вещь для холодных дней. Платье-свитер с аккуратным воротом, дополненное кожаным ремнем, создаст не только стильный, но и сексуальный образ.

Дубленка: тепло и элегантность

Дубленка — ключевая вещь для зимы. Особенно актуальны модели-авиаторы и длинные фасоны, которые сохраняют тепло и добавляют элегантности в ваш образ. Такой тренд не выйдет из моды.

Шуба из эко-меха: стиль и забота о природе

Эко-мех — это тренд, который захватил модный мир еще в 90-х. Такие модели не только выглядят дорого и модно, но и позволяют заботиться о природе. В этом сезоне актуальны длинные шубы в пастельных и ярких оттенках.

Головной убор и шарф: зимний комфорт

Для зимы важны не только куртки и пальто, но и аксессуары. Лаконичная вязаная шапка и длинный шерстяной шарф станут идеальными спутниками для морозных дней. Подбирайте их в оттенках, которые гармонируют с вашим цветотипом.

Сумка-сэддл: удобство и стиль

Сумка-сэддл вернулась в моду благодаря Christian Dior и продолжает быть популярной среди модных блогеров. Она достаточно вместительна и универсальна, подходя к любому образу.

Высокие сапоги: акцент на ноги

Высокие сапоги — это не только удобно, но и стильно. Модели на тракторной подошве или с каблуком идеально дополнят зимний образ, а минималистичный декор сделает их более элегантными.

Эти 10 вещей помогут создать идеальный зимний гардероб, который не только будет модным, но и функциональным.

Инвестируя в базовые элементы, вы можете легко сочетать их, создавая множество образов для разных ситуаций.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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