Антирейтинг нарядов: не станьте звездой корпоративных мемов

3:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Скоро наступит сезон корпоративных вечеринок, и перед каждой из нас встает важный вопрос: что надеть?

Фото: freepik новогодний стол

Чтобы праздник прошел приятно, а воспоминания о нем остались исключительно хорошими, важно не только выглядеть стильно, но и соблюдать рамки уместности.

Мы собрали список вещей, которых лучше избегать, и предложили несколько стильных альтернатив.

Антирейтинг корпоративных нарядов

«Голое» платье

Праздник в кругу коллег — это не афтерпати «Оскара». Даже если хочется почувствовать себя звездой красной дорожки, наряды с открытой спиной, глубоким декольте или экстремально короткие платья лучше оставить для вечеринок с друзьями.

Такой образ может привлечь нежелательное внимание и испортить впечатление.

Платье в пол

Длинные вечерние платья создают излишне торжественную атмосферу, а еще ограничивают движения. Оптимальная длина для корпоративного наряда — от мини до миди. Такой выбор выглядит стильно и позволяет свободно двигаться.

«Нарядная» блузка

Полупрозрачная блуза с блестками в сочетании с офисными брюками и строгим жакетом выглядит нелепо. Такой образ называют «корпоратив в офисе». Лучше подобрать цельный наряд, а не пытаться совместить повседневный стиль с вечерним.

Строгий костюм

Приходить в рабочем костюме — значит отказаться от атмосферы праздника. Это же касается и мужчин, которые решают ограничиться повседневными джинсами и футболкой. Немного расслабленности, легкий casual-стиль — лучшее решение.

Ажурные колготки

Этот элемент гардероба редко бывает уместным. Даже если кажется, что они подчеркнут наряд, результат обычно оказывается противоположным. Лучше выбрать классические однотонные модели.

Неудобная одежда

Наряд, который придется постоянно поправлять, — плохой выбор для вечеринки. Корсеты, спадающие лямки и скользкие ткани отвлекут от веселья и превратят вечер в испытание.

Множество украшений

Соревноваться с новогодней елкой не стоит. Лучше остановиться на одном-двух эффектных аксессуарах, например, асимметричном кольце или крупной серьге.

Меха

Меховые палантины или накидки могут испортиться, если вечеринка будет шумной или предполагает активное общение. Для корпоратива лучше выбрать практичные и комфортные вещи.

Детские аксессуары

Пластиковая корона или маска зайчика могут выглядеть забавно, но только на детском утреннике. Для взрослого мероприятия такие детали неуместны.

Что надеть, чтобы блистать

Маленькое черное платье : Классика всегда в моде. Главное, выбрать модель без откровенных вырезов.

: Классика всегда в моде. Главное, выбрать модель без откровенных вырезов. Брючный костюм или смокинг : Современный крой и необычная ткань сделают образ стильным и женственным.

: Современный крой и необычная ткань сделают образ стильным и женственным. Акцентная вещь с пайетками : Пусть это будет одна деталь — топ или юбка, чтобы не перегрузить образ.

: Пусть это будет одна деталь — топ или юбка, чтобы не перегрузить образ. Ультрамодные элементы : Подойдут для тех, кто умеет носить тренды.

: Подойдут для тех, кто умеет носить тренды. Практичность для активного отдыха: Если корпоратив на природе, лучше выбрать теплую и удобную одежду с праздничными деталями.

Уточнения

Корпоратив — в разговорной речи развлекательное мероприятие для сотрудников организации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.