Антирейтинг нарядов: не станьте звездой корпоративных мемов

Скоро наступит сезон корпоративных вечеринок, и перед каждой из нас встает важный вопрос: что надеть?
Чтобы праздник прошел приятно, а воспоминания о нем остались исключительно хорошими, важно не только выглядеть стильно, но и соблюдать рамки уместности.
Мы собрали список вещей, которых лучше избегать, и предложили несколько стильных альтернатив.
Праздник в кругу коллег — это не афтерпати «Оскара». Даже если хочется почувствовать себя звездой красной дорожки, наряды с открытой спиной, глубоким декольте или экстремально короткие платья лучше оставить для вечеринок с друзьями.
Такой образ может привлечь нежелательное внимание и испортить впечатление.
Длинные вечерние платья создают излишне торжественную атмосферу, а еще ограничивают движения. Оптимальная длина для корпоративного наряда — от мини до миди. Такой выбор выглядит стильно и позволяет свободно двигаться.
Полупрозрачная блуза с блестками в сочетании с офисными брюками и строгим жакетом выглядит нелепо. Такой образ называют «корпоратив в офисе». Лучше подобрать цельный наряд, а не пытаться совместить повседневный стиль с вечерним.
Приходить в рабочем костюме — значит отказаться от атмосферы праздника. Это же касается и мужчин, которые решают ограничиться повседневными джинсами и футболкой. Немного расслабленности, легкий casual-стиль — лучшее решение.
Этот элемент гардероба редко бывает уместным. Даже если кажется, что они подчеркнут наряд, результат обычно оказывается противоположным. Лучше выбрать классические однотонные модели.
Наряд, который придется постоянно поправлять, — плохой выбор для вечеринки. Корсеты, спадающие лямки и скользкие ткани отвлекут от веселья и превратят вечер в испытание.
Соревноваться с новогодней елкой не стоит. Лучше остановиться на одном-двух эффектных аксессуарах, например, асимметричном кольце или крупной серьге.
Меховые палантины или накидки могут испортиться, если вечеринка будет шумной или предполагает активное общение. Для корпоратива лучше выбрать практичные и комфортные вещи.
Пластиковая корона или маска зайчика могут выглядеть забавно, но только на детском утреннике. Для взрослого мероприятия такие детали неуместны.
Корпоратив — в разговорной речи развлекательное мероприятие для сотрудников организации.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.