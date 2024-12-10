Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский космодом Наоми Кэмпбелл в Барвихе купили за 4,5 миллиарда рублей
Что делать, если декабрист теряет листья и не цветет
Ошибки при посадке фасоли, которые оставят вас без урожая
Вдохновение Андерсена: история Круглой башни в сказках
Луна сжимается: скрытая тектоника спутника Земли
Не знаете, что приготовить из фунчозы? Топ-4 блюда из лапши
Собака из приюта: что нужно знать перед выбором?
Большинство россиян попросили у Деда Мороза на Новый год отмену западных санкций
Варикоз, плоскостопие, травмы: как справиться с болью в ногах

Антирейтинг нарядов: не станьте звездой корпоративных мемов

3:26
Моя семья » Красота и стиль

Скоро наступит сезон корпоративных вечеринок, и перед каждой из нас встает важный вопрос: что надеть?

новогодний стол
Фото: freepik
новогодний стол

Чтобы праздник прошел приятно, а воспоминания о нем остались исключительно хорошими, важно не только выглядеть стильно, но и соблюдать рамки уместности.

Мы собрали список вещей, которых лучше избегать, и предложили несколько стильных альтернатив.

Антирейтинг корпоративных нарядов

«Голое» платье

Праздник в кругу коллег — это не афтерпати «Оскара». Даже если хочется почувствовать себя звездой красной дорожки, наряды с открытой спиной, глубоким декольте или экстремально короткие платья лучше оставить для вечеринок с друзьями.

Такой образ может привлечь нежелательное внимание и испортить впечатление.

Платье в пол

Длинные вечерние платья создают излишне торжественную атмосферу, а еще ограничивают движения. Оптимальная длина для корпоративного наряда — от мини до миди. Такой выбор выглядит стильно и позволяет свободно двигаться.

«Нарядная» блузка

Полупрозрачная блуза с блестками в сочетании с офисными брюками и строгим жакетом выглядит нелепо. Такой образ называют «корпоратив в офисе». Лучше подобрать цельный наряд, а не пытаться совместить повседневный стиль с вечерним.

Строгий костюм

Приходить в рабочем костюме — значит отказаться от атмосферы праздника. Это же касается и мужчин, которые решают ограничиться повседневными джинсами и футболкой. Немного расслабленности, легкий casual-стиль — лучшее решение.

Ажурные колготки

Этот элемент гардероба редко бывает уместным. Даже если кажется, что они подчеркнут наряд, результат обычно оказывается противоположным. Лучше выбрать классические однотонные модели.

Неудобная одежда

Наряд, который придется постоянно поправлять, — плохой выбор для вечеринки. Корсеты, спадающие лямки и скользкие ткани отвлекут от веселья и превратят вечер в испытание.

Множество украшений

Соревноваться с новогодней елкой не стоит. Лучше остановиться на одном-двух эффектных аксессуарах, например, асимметричном кольце или крупной серьге.

Меха

Меховые палантины или накидки могут испортиться, если вечеринка будет шумной или предполагает активное общение. Для корпоратива лучше выбрать практичные и комфортные вещи.

Детские аксессуары

Пластиковая корона или маска зайчика могут выглядеть забавно, но только на детском утреннике. Для взрослого мероприятия такие детали неуместны.

Что надеть, чтобы блистать

  • Маленькое черное платье: Классика всегда в моде. Главное, выбрать модель без откровенных вырезов.
  • Брючный костюм или смокинг: Современный крой и необычная ткань сделают образ стильным и женственным.
  • Акцентная вещь с пайетками: Пусть это будет одна деталь — топ или юбка, чтобы не перегрузить образ.
  • Ультрамодные элементы: Подойдут для тех, кто умеет носить тренды.
  • Практичность для активного отдыха: Если корпоратив на природе, лучше выбрать теплую и удобную одежду с праздничными деталями.

Уточнения

Корпоратив — в разговорной речи развлекательное мероприятие для сотрудников организации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт назвала главные ошибки отдыхающих в отелях, где все включено
Туризм
Эксперт назвала главные ошибки отдыхающих в отелях, где все включено Аудио 
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Недвижимость
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат Аудио 
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Сводка с фронта: Киев хочет продолжать воевать без помощи США, Покровск под угрозой окружения Дмитрий Плотников Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Последние материалы
Как тунец стал лидером по содержанию ртути
Новые условия автопрограммы: кто может купить машину со скидкой
Чужой ребенок — комедия, которая перевернёт ваше представление о жизни и театре
В Пермском крае забрали больного сына у матери, прятавшей его от врачей
Земля на новой орбите: как избежать гибели от расширяющегося Солнца
Проблему отцов и детей вновь поднимут в Московском Молодежном Театре
Почему абиссинцы подходят не всем? Особенности этой породы
Угольная зубная паста — гениальное изобретение или ловушка для доверчивых
Идеи сытных и быстрых в приготовлении ужинов, которые понравятся всей семье
Почему Португалия стала самым доступным европейским раем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.