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Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов

2:36
Моя семья » Красота и стиль

Зима 2024/2025 принесла разнообразие в мире пуховиков: макси, миди, мини — дизайнеры предлагают все варианты.

Девушка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Девушка

Однако мода — это не только про длину. Фасон, объем и практичность тоже играют важную роль. Разбираемся, как выбрать пуховик, чтобы он стал не только стильным, но и функциональным.


Ультрамини: тренд для смелых

Мини-пуховики вернулись

Эти укороченные модели отлично смотрятся с джоггерами, свитшотами, юбками и даже платьями. Однако стоит учитывать нюансы.

Объемный мини-пуховик может визуально уменьшить рост. В таком случае выбирайте менее массивные модели. Правильно подобранный мини создаст гармоничный образ — как у моделей на показе.

Миди до середины бедра: удобство и стиль

Средняя длина пуховика — универсальный выбор. Такой фасон подходит для активных будней: в нем удобно и водить машину, и гулять на свежем воздухе.

Но будьте осторожны с длиной: пуховик не должен опускаться почти до колена, иначе он визуально "срежет" рост. Оптимально, если он заканчивается в области середины бедра. Перед покупкой обязательно примерьте пуховик, чтобы оценить, как он смотрится на вашем росте.

Классика миди: элегантность в повседневности

Пуховики чуть ниже колена — еще один вариант миди, который подходит для любых случаев. Спортшик или элегантный стиль — выбор за вами. Добавьте к такому фасону пояс, чтобы подчеркнуть талию.

Подол, напоминающий перевернутую букву "V", визуально стройнит, а объемный крой остается неизменным символом стильного пуховика.

Запомните: облегающие модели — мимо кассы, "дутость" должна быть максимальной.

Макси и пуховики-одеяла: тепло и уют

Суперобъемные пуховики-одеяла в пол — главный тренд сезона. Они выглядят уютно и стильно, но есть нюансы.

Чтобы не превращать образ в катастрофу, выбирайте длину с небольшим зазором над землей. Пара сантиметров играет огромную роль, ведь практичность в повседневной жизни никто не отменял.

Этой зимой не существует строгих правил для длины пуховика. Главное — объем, удобство и твой комфорт. Независимо от выбора — мини, миди или макси — фасон должен подчеркивать твою индивидуальность и сохранять тепло.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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