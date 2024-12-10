Угольная зубная паста — гениальное изобретение или ловушка для доверчивых

Черная зубная паста с активированным углем набирает популярность благодаря своему необычному виду и обещаниям отбеливания зубов.
Однако, как отмечает основательница центров инновационной стоматологии Regale Лилия Кузьменкова, уголь в составе пасты — это скорее маркетинговый прием, чем революция в уходе за полостью рта.
Активированный уголь — натуральный компонент, известный своими очищающими свойствами. Однако его использование в зубной пасте вызывает сомнения:
Несмотря на это, специалисты рекомендуют не увлекаться такими пастами, особенно без консультации со стоматологом.
Основное правило здоровья зубов — регулярность и правильная техника ухода. Лилия Кузьменкова напоминает, что ни одна паста не заменит:
Выбирая пасту, лучше ориентироваться на проверенные компоненты, такие как фтор, который укрепляет эмаль и защищает от кариеса. При этом стоит избегать агрессивных абразивов и аллергенов.
Черная зубная паста может выглядеть эффектно и казаться интересным экспериментом, но ее использование должно быть осознанным.
Грамотный уход за полостью рта всегда начинается с регулярности и правильной техники, а выбор пасты — с учета индивидуальных особенностей зубов и десен.
Помните: главное — это здоровье ваших зубов, а не следование модным трендам.
Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.
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