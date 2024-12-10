Угольная зубная паста — гениальное изобретение или ловушка для доверчивых

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Черная зубная паста с активированным углем набирает популярность благодаря своему необычному виду и обещаниям отбеливания зубов.

Фото: Unsplash by Omar Lopez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белоснежная улыбка

Однако, как отмечает основательница центров инновационной стоматологии Regale Лилия Кузьменкова, уголь в составе пасты — это скорее маркетинговый прием, чем революция в уходе за полостью рта.

Чем опасен активированный уголь

Активированный уголь — натуральный компонент, известный своими очищающими свойствами. Однако его использование в зубной пасте вызывает сомнения:

Абразивность : уголь может повредить эмаль при частом применении, что повышает чувствительность зубов.

: уголь может повредить эмаль при частом применении, что повышает чувствительность зубов. Сомнительная эффективность : нет научных доказательств, что уголь действительно отбеливает зубы.

: нет научных доказательств, что уголь действительно отбеливает зубы. Отсутствие вреда при редком использовании: уголь относительно безопасен, не вызывает раздражения или аллергии.

Несмотря на это, специалисты рекомендуют не увлекаться такими пастами, особенно без консультации со стоматологом.

Что важнее: состав или уход

Основное правило здоровья зубов — регулярность и правильная техника ухода. Лилия Кузьменкова напоминает, что ни одна паста не заменит:

Чистку зубов дважды в день.

Использование зубной нити и ирригатора для удаления остатков пищи.

Посещение стоматолога для профилактики.

Как выбрать подходящую зубную пасту

Выбирая пасту, лучше ориентироваться на проверенные компоненты, такие как фтор, который укрепляет эмаль и защищает от кариеса. При этом стоит избегать агрессивных абразивов и аллергенов.

Черная зубная паста может выглядеть эффектно и казаться интересным экспериментом, но ее использование должно быть осознанным.

Грамотный уход за полостью рта всегда начинается с регулярности и правильной техники, а выбор пасты — с учета индивидуальных особенностей зубов и десен.

Помните: главное — это здоровье ваших зубов, а не следование модным трендам.



Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.



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