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Простые способы избавиться от вросших волос: без стресса

4:14
Моя семья » Красота и стиль

Вросшие волосы — проблема, с которой может столкнуться каждая женщина. Не только неприятный дискомфорт, но и воспаления на коже могут стать следствием этой неприятности.

Бритьё ног
Фото: flickr.com by Mario A. P., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бритьё ног

Вместе с экспертами разберемся, как предотвратить и устранить вросшие волосы.

Что такое вросшие волосы

Это явление возникает, когда волос не может пробиться через верхний слой кожи, и начинает расти в неверном направлении. Обычно вросшие волосы появляются после депиляции или бритья, когда волос становится слишком слабым, чтобы пройти через кожу. В итоге появляются покраснения, воспаления, а порой и гнойники.

Симптомы вросших волос

Чтобы понять, что у вас вросшие волосы, обратите внимание на следующие симптомы:

  • Покраснение кожи вокруг волоска.
  • Зуд.
  • Воспалительный бугорок на коже.

Причины появления вросших волос

Несколько факторов могут способствовать возникновению вросших волос:

  • Неправильное или частое бритье: Ежедневное бритье раздражает кожу и повышает риск появления вросших волос. Бритву следует использовать не чаще трех раз в неделю, а депиляцию нужно делать по направлению роста волос.
  • Некачественная депиляция: Плохое качество депиляции, как в домашних условиях, так и у неопытного мастера, может повредить волосяные фолликулы и привести к воспалению.
  • Обтягивающая одежда: Слишком тесная одежда может давить на кожу и мешать нормальному росту волос.
  • Индивидуальные особенности: Люди с жирной кожей чаще сталкиваются с проблемой вросших волос из-за забивания фолликулов лишним эпидермисом.

Опасности вросших волос в разных зонах тела

  • Зона бикини или пах: Самые деликатные участки кожи, где вросшие волосы могут вызывать сильное воспаление и раздражение, часто приводя к гнойным воспалениям.
  • Ноги: Здесь вросшие волосы обычно не так болезненны, но могут оставлять следы и шрамы.
  • Лицо: Вросшие волосы на лице воспаляются быстрее и могут привести к образованию прыщей и покраснений.

Как избавиться от вросших волос

Есть несколько способов удалить вросшие волосы:

  • В домашних условиях: Для удаления вросших волос используйте чистую иголку или пинцет. Перед этим распарьте кожу и аккуратно вытяните волос.
  • Хирургическое вмешательство: Врач может вскрыть гнойник и удалить волос. Процедура обычно безболезненна, если случай не запущен.
  • Фотоэпиляция и лазерное удаление: Эти методы не только удаляют вросшие волосы, но и предотвращают их дальнейшее появление.
  • Микротоки: Процедура с участием игл-электродов, хотя и эффективна, но болезненна.

Как предотвратить появление вросших волос

Чтобы избежать появления вросших волос, придерживайтесь простых правил:

  • Регулярно увлажняйте кожу.
  • Используйте скрабы и пилинг, чтобы удалить ороговевшие клетки.
  • Брейтесь по направлению роста волос.
  • Используйте острую бритву и меняйте лезвия вовремя.
  • Избегайте частого ношения обтягивающей одежды.

Мнение дерматолога

Врач-дерматолог и косметолог Анна Смольянова, дает такие рекомендации:

"Вросшие волосы чаще всего появляются в зонах с жесткими волосами, таких как подмышки и бикини, особенно после частого бритья или восковой эпиляции".

"Лазерная эпиляция — наиболее эффективный метод избавления от этой проблемы. В домашних условиях лучше использовать средства с гликолевой кислотой перед тем, как попытаться удалить вросший волос иглой".

Ключевые моменты

Вросшие волосы появляются, когда волос не может пробиться через кожу.

  • Причины — неправильное бритье, некачественная депиляция, тесная одежда и жирная кожа.
  • Методы удаления — от домашнего лечения до лазерной эпиляции.
  • Профилактика — увлажнение кожи, правильное бритье и регулярные пилинги.

Уточнения

Бритьё — один из способов удаления волос или депиляции, при котором с помощью режущего инструмента (бритвы) удаляется не весь волос, а только видимая надкожная часть.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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