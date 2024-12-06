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Топ-5 эфирных масел для устранения рубцов от акне

2:01
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Эфирное масло лаванды

Эфирное масло лаванды имеет универсальное применение в мире ароматерапии благодаря своим антибиотическим, антисептическим и антиоксидантным свойствам. Оно предотвращает образование рубцов и помогает в восстановлении поврежденных тканей кожи. Наилучший результат получается при использовании на ранней стадии лечения кожи. 

уход за кожей
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уход за кожей

Эфирное масло ветивера

Это масло известно своими многочисленными целебными свойствами, особенно для кожи и волос. Поскольку это масло обладает регенерирующими свойствами для тканей, оно является одним из лучших эфирных масел для рубцов от угревой сыпи. Его также можно наносить на сухую кожу, так как он обладает увлажняющими свойствами.

Эфирное масло бессмертника

Это эфирное масло очень полезно для оздоровления кожи, так как обладает противовоспалительными, противогрибковыми, антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Оно помогает в регенерации новых клеток и предотвращает накопление радикалов. 

Эфирное масло бергамота

Это разновидность цитрусового масла, обладающего вяжущими и антисептическими свойствами. Масло бергамота хорошо известно тем, что заживляет шрамы, прыщи. Оно также обладает регенеративными свойствами. Так как масло бергамота относится к разновидностям цитрусового масла, используйте его только на ночь.

Эфирное масло сандалового дерева

Эфирное масло сандалового дерева очень полезно при угревой сыпи из-за своих антибактериальных свойств. Его можно применять на любом типе кожи, от сухой до чувствительной. Это масло также обладает антисептическими свойствами и поэтому является хорошим средством от зуда и сыпи. Это самое известное масло с очищающими свойствами, которое помогает успокоить кожу.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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