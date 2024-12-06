Преимущества термальной воды в ежедневном уходе за кожей

Термальная вода — универсальный помощник в уходе за внешним видом, который подходит для любого возраста и типа кожи. Этот продукт не только освежает, но и увлажняет, успокаивает и защищает эпидермис от воздействия внешних факторов. Разберём, как использовать термальную воду, чтобы извлечь из неё максимум пользы.
Термальная вода — это природный продукт, добываемый из минеральных источников. Она богата микроэлементами, такими как магний, цинк, кальций, и обладает уникальными свойствами:
Попробуйте включить термальную воду в свою бьюти-рутину, чтобы насладиться мягкой и сияющей кожей каждый день.
Ка́лий — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 19.
Ма́гний — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.