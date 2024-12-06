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Почему массаж гуаша стал незаменимым в современной бьюти-рутине?

1:41
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Массаж гуаша — это древняя китайская техника, направленная на улучшение состояния кожи и общее оздоровление организма. Этот ритуал стал популярным благодаря своим уникальным эффектам: разглаживанию морщин, снятию отёков и улучшению цвета лица. Разберём, как работает гуаша и как его использовать для максимального результата.

Гуаша
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гуаша

Что такое массаж гуаша?

Гуаша представляет собой технику массажа с использованием специальных инструментов, чаще всего из нефрита или розового кварца. Суть практики — легкие скребковые движения по коже, стимулирующие кровообращение и лимфодренаж. Эта методика помогает выводить токсины, улучшать тонус кожи и снимать напряжение в мышцах.

Основные инструменты

Для массажа используются специальные гладкие пластины, которые бывают разных форм. Самыми популярными являются инструменты в форме сердца или рыбы, идеально подходящие для проработки лица и шеи. Выбор материала тоже имеет значение: нефрит способствует охлаждению и снятию воспалений, а розовый кварц — улучшает энергию и расслабляет.

Какой эффект даёт массаж гуаша?

  • Уменьшает отёки и тёмные круги под глазами
  • Разглаживает мелкие морщины
  • Улучшает эластичность кожи
  • Придаёт лицу здоровое сияние

Массаж гуаша — это не просто модная процедура, а эффективный способ ухода за кожей. Простота выполнения и натуральные инструменты делают эту практику доступной для каждого.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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