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Как сделать образ дороже с помощью аксессуаров?

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Не всегда для создания стильного и дорогого образа нужно тратить много денег. Правильно подобранные аксессуары могут значительно улучшить внешний вид, добавив лоска и утонченности любому луку. Сегодня мы расскажем, как с помощью аксессуаров сделать образ дороже, не нарушая бюджета.

Правильный выбор сумки

Сумка — один из самых важных аксессуаров, который может полностью преобразить образ. Выбирайте модели с минималистичным дизайном и качественными материалами. Например, кожаные сумки классических оттенков, таких как черный, бежевый или темно-синий, всегда смотрятся элегантно. Даже небольшие сумочки могут добавить вашему образу шика, если они правильно подобраны к наряду.

Ювелирные украшения

Ювелирные изделия — это идеальный способ добавить вашему образу роскоши. Если у вас ограниченный бюджет, не обязательно покупать золото или бриллианты. Аккуратные серебряные или позолоченные украшения с камнями, имитирующими драгоценности, могут выглядеть ничем не хуже. Главное — следить за пропорциями и не перегружать образ.

Шарфы и платки

Шарфы и платки — это универсальные аксессуары, которые могут преобразить любой наряд. Шелковый или кашемировый платок, красиво завязанный вокруг шеи или на сумке, мгновенно придаст вашему образу изысканности.

Аксессуары — это мощный инструмент для создания дорогого и стильного образа. Главное — выбирать качественные, но доступные предметы, которые гармонично дополнят ваш наряд.

Уточнения

Аксессуар в одежде — в теории моды это предмет, используемый для дополнения внешнего вида или стиля и наиболее подверженный модным тенденциям.

Су́мка — изделие, мягкая, а также твёрдая ёмкость (матерчатая или кожаная) для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).

Шарф — длинный отрез материи, используемый человеком в утилитарных, эстетических, религиозных целях.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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