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Стоит ли делать ламинирование бровей и ресниц?

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Ламинирование бровей и ресниц — популярная косметическая процедура, которая помогает сделать взгляд выразительным и ухоженным. Но прежде чем решиться на неё, важно понять, какие преимущества и недостатки она имеет, а также как правильно ухаживать за волосками после процедуры.

Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера

Преимущества ламинирования

Ламинирование помогает подчеркнуть естественную красоту, придавая бровям ухоженный вид и создавая эффект густоты. Также процедура делает ресницы более изогнутыми и визуально длиннее, что позволяет отказаться от туши. Результат держится до 6 недель, что экономит время на ежедневном макияже.

Возможные недостатки

Несмотря на плюсы, у ламинирования есть и минусы. Процедура может быть не рекомендована для людей с аллергией на компоненты состава. Также важно учитывать, что частое ламинирование может ослабить волоски, поэтому стоит давать им время для восстановления между процедурами.

Уход после процедуры

Чтобы продлить эффект ламинирования, избегайте контакта с водой и косметикой в первые 24 часа. Используйте питательные масла для дополнительного ухода и откажитесь от агрессивных очищающих средств. Регулярное увлажнение волосков поможет сохранить их здоровье и внешний вид.

Ламинирование бровей и ресниц — это отличное решение для тех, кто хочет упростить ежедневный макияж и придать своему взгляду выразительность. Однако, как и с любой косметической процедурой, важно учитывать индивидуальные особенности и соблюдать правила ухода для продления эффекта.

Уточнения

На русскоязычном пространстве под «Ламинированием ресниц» подразумевают завивку (биозавивку) ресниц или долговременную укладку.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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