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Создаём зимний образ мечты с искусственным мехом

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Эко-мех — это не только этично, но и модно. В 2024 году искусственный мех вновь занимает лидирующие позиции среди трендов зимнего гардероба. Шубы и пальто из эко-меха позволяют выглядеть стильно и оставаться в тепле. Рассмотрим несколько идей для создания актуальных образов.

Женщина в шубе вид сзади
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в шубе вид сзади

Классический образ с эко-шубой

Искусственная шуба нейтрального оттенка — бежевого, серого или молочного — идеально впишется в повседневный гардероб. Сочетайте её с джинсами прямого кроя, кожаными ботинками и объемным шарфом. Этот лук подойдёт для прогулок по городу или встреч с друзьями.

Яркий акцент с цветным мехом

Для тех, кто любит выделяться, подойдут модели ярких оттенков: розового, зелёного или синего. Цветной эко-мех можно носить с монохромной одеждой, чтобы акцентировать внимание на шубе. Дополните образ массивными украшениями или стильной сумкой.

Элегантность и минимализм

Длинное пальто из эко-меха станет отличным вариантом для более строгого образа. Носите его с юбками миди, сапогами на каблуке и кожаными перчатками. Этот стиль подходит для работы или вечерних выходов.

Спортивный стиль с эко-мехом

Эко-мех легко вписывается в спортивные образы. Короткую шубу комбинируйте с кроссовками, джоггерами и объемной худи. Это удобный и стильный выбор для активных дней.

Искусственный мех позволяет экспериментировать с образами, оставаясь в гармонии с природой. Этот тренд подчеркнёт ваш стиль и индивидуальность даже в самые холодные дни.

Уточнения

Искусственный мех — текстильный материал, имитирующий натуральный мех животных.

Шу́ба — обобщённое название любой длинной верхней меховой одежды в России, известное с XV века.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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