Как освоить искусство хождения в обуви на каблуках?

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хождение на каблуках может показаться сложным, неудобным и даже опасным делом, однако с правильным подходом и тренировками оно становится вполне доступным. Мы расскажем вам, как научиться уверенно ходить на каблуках, сохраняя красоту и грацию.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красные туфли с каблуками

Чтобы научиться ходить на каблуках, следуйте этим советам:

Выберите удобную обувь с толстым и невысоким каблуком (5-7 см). Особенно это важно на начальном этапе обучения. Определите оптимальную для себя высоту каблука, встав на носки и оторвав пятки от пола на 3-4 см. На первых порах делайте небольшие и медленные шаги, опуская пятку перед носком. Ставьте ноги близко друг к другу и не пытайтесь копировать модельную походку. Меняйте положение ног, перенося вес на носок задней ноги и выставляя вперёд другую ногу. Тренируйтесь дома или в супермаркете, используя тележку для равновесия. Не забудьте про силиконовые стельки для дополнительной амортизации — ходить в обуви на каблуках в них будет намного комфортнее.

Уточнения

Каблу́к — деталь обуви в виде вертикальной подставки, приподнимающей пятку выше уровня носка.



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