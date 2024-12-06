Если классический уход не помогает справиться с сухостью губ зимой, попробуйте каплю этого средства

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Зимой особенно важно заботиться о коже губ, но стандартные продукты — гигиенические помады, бальзамы и маски — могут оказаться слишком слабыми, если кожа губ стала чрезмерно сухой.

Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Губы

В таком случае для реанимации сухой кожи губ можно использовать средства с кислотами. Эти вещества помогают разглаживать кожу, уменьшать пигментацию и воспаления, а также бороться с морщинами. Кислоты также улучшают регенерацию и увлажнение кожи, поэтому их можно применять на самых сухих участках лица — губах.

Вечером после очищения и увлажнения кожи нанесите на губы немного сыворотки с кислотами, буквально одну капельку, а затем закрепите её слоем жирного восстанавливающего крема.

Такой подход одобрен дерматологами и может значительно улучшить состояние губ. Однако следует быть внимательными к возможным аллергическим реакциям.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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