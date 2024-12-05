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3 рецепта детокс-воды для плоского живота

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Лимонно-мятная детокс-вода

Лимоны отлично подходят для пищеварения и для облегчения вздутия живота. Они также помогают в потере веса. Мята способствует активации пищеварительных ферментов, помогает пищеварению и придает восхитительный аромат.

лимонад
Фото: commons.wikimedia.org by Prasad SR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
лимонад

В большую емкость добавьте 1 лимон (нарезанный ломтиками), кусочек имбиря, 6-7 свежих листьев мяты. Оставьте для настаивания от 45 минут до одного часа.

Апельсиново-базиликовая детокс-вода

Апельсины защищают клетки кожи от повреждений и замедляют процессы старения, способствуют выработке коллагена и дарят молодость упругой коже. Базилик является мощным противовоспалительным средством и обладает лечебными свойствами. Он очищает кожу и предотвращает появление прыщей.

В большую емкость добавьте один апельсин (нарезанный ломтиками) и 6-7 свежих листьев базилика. Добавьте воды и отставьте ее на один час. Пейте через равные промежутки времени.

Яблочная детокс-вода с корицей

Корица считается одной из самых полезных и вкусных специй из всех. Она полезна для здоровья и содержит большое количество антиоксидантов и противовоспалительных свойств.

Яблоки являются отличным источником антиоксидантов, флавоноидов и пищевых волокон. Яблоки могут снизить риск развития рака, сердечных заболеваний, гипертонии, диабета.

В большую емкость добавьте 1 яблоко (нарезанное) и кусочек небольшой палочки корицы, также можно добавить порошок корицы по вкусу, если у вас нет палочки. Налейте воду. Отложите напиток в сторону примерно на час.

Уточнения

Детоксикация (лат. de — устранение, прекращение + др.-греч. τοξίνη — яд) — процесс разрушения и обезвреживания различных токсических веществ химическими, физическими или биологическими методами.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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