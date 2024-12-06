Как привести себя в форму перед праздниками

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перед Новым годом многие стремятся привести себя в форму, и тренировки, которые задействуют все основные группы мышц, могут стать лучшим вариантом. Изолированные упражнения не так эффективны для жиросжигания, как комплексные, которые одновременно прорабатывают тело.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Талия

Одним из таких упражнений являются приседания в статодинамическом режиме: важно удерживать правильную осанку и акцентировать внимание на ягодичных мышцах. Также полезны фронтальные выпады с ротацией, которые развивают баланс и растягивают мышцы, а тяга в наклоне с ротацией укрепляет спину. Эффективными будут и отжимания, выполняемые с шагами, и скручивания из медвежьей планки, которые укрепляют корпус и плечи.

Все эти упражнения не только ускоряют процесс жиросжигания, но и улучшат общую физическую форму. Важно соблюдать правильную технику, чтобы не повредить спину или другие суставы.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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