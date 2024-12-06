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Популярные стрижки, которые не теряют актуальности

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Мода на стрижки постоянно меняется, но есть несколько вариантов, которые остаются актуальными годами. Одной из таких является стрижка боб, появившаяся еще в 1920-х годах. Благодаря своей универсальности, боб отлично подчеркивает черты лица и подходит для всех типов волос, при этом существует множество вариаций: от классического короткого до асимметричного и длинного.

Модель с длинными волосами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Модель с длинными волосами

Еще одна популярная стрижка — пикси, которая идеально подходит для смелых женщин, предпочитающих минимализм и легкость. Эта стрижка акцентирует внимание на глазах и скулах, подчеркивая индивидуальность, и требует минимальных усилий в укладке, что делает ее удобным выбором для активных женщин. Стрижка каскад — романтичный и динамичный вариант для средних и длинных волос. Она придает объем и текстуру, создавая живой и объемный вид без радикальных изменений длины. Каре с челкой — еще один классический стиль, который, благодаря своей простоте, остается в тренде. Прическа отлично подходит для густых и тонких волос, создавая четкие линии и добавляя объема. В последние годы также популярно текстурированное каре, как у Дженны Ортеги.

Длинные волнистые волосы с легкими слоями — это элегантный и женственный вариант, который актуален как для молодого, так и для более зрелого возраста. Он хорошо подчеркивает красоту волос и лица, делая образ стильным и свежим.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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