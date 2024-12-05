Восемь правил принятия душа, за следование которым кожа скажет вам спасибо

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Одним из важных аспектов ухода за собой является правильное принятие душа. Мы рассмотрим основные правила, которые помогут вам сохранить красоту и молодость, а также избежать негативных последствий для кожи.

Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Душ

Для того чтобы сохранить красоту и молодость, важно соблюдать определённые правила во время принятия душа, которым совсем несложно следовать. Вот некоторые из них:

Принимайте душ не слишком часто. Если вы не занимаетесь спортом и работаете дома, достаточно одного-двух раз в неделю. Если же вы активны, можно принимать душ каждый день. Сократите время принятия душа до 5 минут, а общее количество посещений душа до 20 минут в день. Избегайте горячей воды, которая может повредить кожу. Лучше использовать тёплую или прохладную воду. Не мойте волосы каждый день, достаточно мыть только кожу головы. Само полотно волос прекрасно промывается благодаря стекающей по ним воде с шампунем. Мойте голову чаще, чтобы избежать появления перхоти. Распределяйте акценты и мойте только самые загрязнённые участки тела. Используйте гели для душа в зависимости от типа кожи и не скрабируйте её чаще, чем раз в две недели. Обязательно наносите крем, масло или лосьон для тела сразу после душа, чтобы поддержать гидролипидный баланс кожи.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.



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