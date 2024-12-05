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Частое мытьё волос не приводит к их выпадению, всё как раз наоборот

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение волос — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие люди. Однако, вопреки распространённому мнению, слишком частое мытьё головы не является причиной выпадения волос.

Девушка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка

Частота мытья головы зависит от индивидуальных особенностей человека, таких как тип волос, укладка и использование средств для укладки.

Британский доктор Каран Раджан в TikTok утверждает, что недостаточная гигиена кожи головы может привести к истончению луковиц и проблемам с ростом волос. Однако слишком частое мытьё головы также может негативно сказаться на состоянии волос, особенно если использовать агрессивные моющие средства или подвергать волосы длительному воздействию тепла.

Трихолог Анабель Кингсли, на которую ссылается marieclaire.ru, рекомендует людям с тонкими волосами мыть голову ежедневно, а тем, у кого волосы средней густоты, достаточно мыть голову через день. Важно также учитывать индивидуальные особенности и частоту использования средств для укладки.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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