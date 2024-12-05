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Убираем отёки и круги под глазами доступными домашними средствами

Моя семья » Красота и стиль

Кожа вокруг глаз требует особого ухода, так как она тонкая и чувствительная. Тёмные круги и отёки — распространённые проблемы, которые могут портить внешний вид и настроение. Домашние маски помогут освежить взгляд, снять усталость и сделать кожу более упругой.

женщина, уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
женщина, уход

Причины появления тёмных кругов и отёков

Недостаток сна, стресс, обезвоживание и возрастные изменения часто приводят к ухудшению состояния кожи вокруг глаз. Устранить эти проблемы помогут не только здоровый образ жизни, но и натуральные средства.

Домашние рецепты масок

Огуречная свежесть

Натрите свежий огурец на тёрке и нанесите кашицу на область вокруг глаз на 10-15 минут. Огурец увлажняет кожу и уменьшает отёки.

Чайные компрессы

Использованные пакетики зелёного или чёрного чая охладите в холодильнике и приложите к глазам на 10 минут. Танин в чае помогает снять воспаление и осветлить кожу.

Маска из картофеля

Сырой картофель натрите на мелкой тёрке и слегка отожмите сок. Нанесите массу на кожу под глазами на 10 минут. Картофель осветляет кожу и уменьшает тёмные круги.

Рекомендации по использованию

  • Перед нанесением маски убедитесь, что у вас нет аллергии на ингредиенты.
  • Используйте маски регулярно, 2-3 раза в неделю, чтобы добиться максимального эффекта.
  • После процедуры наносите увлажняющий крем для закрепления результата.

Домашние маски для кожи вокруг глаз — это доступный способ освежить взгляд и устранить признаки усталости. Следуйте нашим рекомендациям, чтобы всегда выглядеть отдохнувшими и свежими.

Уточнения

Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами: повышение уровня меланина в организме, недостаток сна и умственное перенапряжение, вызывающие блеск кожи, из-за которого кровяносные и лимфатические сосуды под нею становятся более заметными, расширение кровеносных сосудов, застой крови и гиперпигментация, аллергические реакции, заболевания печени, старение организма и так далее.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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