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Ритуалы ухода за кожей, которые снимут стресс и придадут сияние

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Стресс и усталость неизбежно отражаются на состоянии кожи, делая её тусклой и раздражённой. Антистрессовые ритуалы помогут вернуть лицу здоровый вид и наполнить его сиянием. Простые, но эффективные процедуры позволяют не только улучшить состояние кожи, но и обрести внутреннюю гармонию.

Роллер для лица
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Роллер для лица

Очищение и подготовка

Начните уход с мягкого очищения, чтобы удалить следы макияжа, пыли и токсинов. Используйте пенку или гидрофильное масло с натуральными экстрактами, такими как ромашка или лаванда. Они не только очистят кожу, но и успокоят её.

Увлажнение и питание

Нанесите успокаивающий тоник или эссенцию с экстрактами алоэ вера или зелёного чая. Затем воспользуйтесь питательной маской. Например, маски на основе мёда или овсянки питают кожу и снимают воспаление. После маски нанесите лёгкий увлажняющий крем, чтобы запечатать влагу.

Массаж для расслабления

Лёгкий массаж лица с использованием масла или сыворотки с витаминами поможет улучшить микроциркуляцию и расслабить мышцы. Используйте круговые движения пальцев или примените нефритовый роллер. Это не только расслабит кожу, но и усилит её естественное сияние.

Дополнительный уход

Для придания коже свежего вида используйте ночные маски или сыворотки с гиалуроновой кислотой. Они восстановят баланс влаги, пока вы отдыхаете.

Антистрессовый уход за кожей — это не только возможность улучшить её внешний вид, но и способ позаботиться о себе после напряжённых будней.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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