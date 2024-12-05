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Модные оттенки и техники окрашивания волос для зимы 2024 года

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Зимний сезон 2024 года приносит новые тренды в мире окрашивания волос, сочетая естественность и яркие акценты. Эти тенденции помогут вам не только обновить свой стиль, но и добавить в образ свежести и уверенности. Рассмотрим самые популярные техники и цвета для зимы, которые будут на пике моды.

Окрашевание волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Окрашевание волос

Популярные техники окрашивания

Балаяж и омбре 

Техники, при которых цвет плавно перетекает от корней к кончикам, остаются востребованными. Балаяж с мягкими переходами и омбре с яркими контрастами — универсальны и подойдут для любого типа волос.

Техника «shadow roots» 

Этот тренд, когда корни остаются темными, а кончики светлее, позволяет создать эффект естественного отрастающего окрашивания. Этот стиль особенно подходит для тех, кто хочет минимизировать частые походы в салон.

Цвета волос для зимнего сезона

Пастельные и яркие оттенки 

Для смелых и уверенных в себе девушек предлагают яркие цвета, такие как фиолетовый, синий, розовый, а также пастельные оттенки, например, нежно-лавандовый или персиковый.

Глубокий шоколад

В 2024 году глубокий шоколадный оттенок вновь вернется в моду. Этот цвет выглядит элегантно и подойдет для девушек с любым оттенком кожи, придавая образу глубину и выразительность.

Платиновый блонд

Этот оттенок с холодными пигментами создаст эффект сияющих волос, который идеально смотрится в зимнюю пору. Сочетание платинового блонда с техникой балаяж добавит текстуры и объема.

Медовый и карамельный блонд

Если вам не нравится слишком светлый блонд, попробуйте медовый или карамельный оттенок. Эти теплые и мягкие цвета идеально подчеркивают светлый тип кожи и выглядят особенно красиво на солнечном свете. 

Русый с золотистыми акцентами

Этот мягкий и теплый цвет в тренде для тех, кто хочет сохранить естественный оттенок, но добавить в него немного яркости. Русый с золотыми бликами идеально подходит для зимнего сезона, поскольку выглядит очень натурально и в то же время освежает образ.

Эти тренды подойдут для любых девушек, готовых обновить свой образ с минимальными усилиями.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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