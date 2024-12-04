Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Успех в саду — как правильно подкармливать томаты для рекордного урожая
Увеличьте урожай томатов с помощью дрожжей: простые методы для каждого садовода
Падение астероида в Якутии было предсказано с точностью до минуты
Словацкий министр прилетел в Россию на фоне угрозы газового кризиса
Как приготовить идеальную сборную солянку с картошкой: пошаговый рецепт
Угнал экскаватор, вырыл яму и закопал две машины
Полезный лайфхак! Обогрейте дом кондиционером даже в -20 °C
Рыба, запечённая с овощами — прекрасная идея на горячее для новогоднего стола вместо мяса
Модные оттенки и техники окрашивания волос для зимы 2024 года

Четыре популярных мифа об уходе за кожей, в которые пора перестать верить

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Мифы и заблуждения о правильном уходе за кожей становятся основой многих бьюти-рутин. Но чтобы сохранить здоровье кожи, важно ориентироваться на проверенные методы и научные факты. Давайте развенчаем несколько популярных мифов, в которые пора перестать верить.

Девушка
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Миф 1: Чем больше очищения, тем лучше

Многие считают, что для чистоты кожи нужно ежедневно использовать агрессивные средства для очищения. Однако частое применение сильных очищающих средств может нарушить естественный защитный барьер кожи, вызывая сухость и раздражения. Очищение должно быть деликатным, с использованием мягких средств, подходящих для типа вашей кожи.

Миф 2: Солнцезащитный крем нужен только летом

Этот миф очень распространен, но солнцезащитный крем необходим круглый год. Ультрафиолетовые лучи могут повреждать кожу и в холодное время года, вызывая преждевременное старение и пигментацию. Поэтому ежедневное нанесение SPF должно стать неотъемлемой частью вашего ухода.

Миф 3: Маски для лица нужно наносить только перед важными событиями

Маски для лица — это не только средство для экстренной подготовки к событию. Регулярное использование масок помогает поддерживать здоровье и красоту кожи, увлажняя, питая и очищая её. Подбирайте средства, соответствующие потребностям вашей кожи, и делайте их хотя бы раз в неделю.

Миф 4: Продукты для ухода за кожей подороже — всегда лучше

Высокая цена не всегда гарантирует эффективное действие. Важно выбирать косметику, которая соответствует типу кожи и её состоянию, а не только ориентироваться на цену. Иногда средства из средней ценовой категории могут быть более эффективными, чем дорогие бренды.

Отказ от мифов и заблуждений — важный шаг к правильному уходу за кожей. Применяя научно обоснованные методы, вы сможете достичь долговременных результатов и сохранить кожу здоровой.

Уточнения

Миф — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Современное масло и старый двигатель: всё, что нужно знать
Авто
Современное масло и старый двигатель: всё, что нужно знать Аудио 
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Популярное
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле

Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.

Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Эпатаж исключительной нации. Всем, кто ждёт прихода доброго Трампа, посвящается Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Ксения Бородина рассказала, как пыталась купить билет на балет Щелкунчик
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры
Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры
Последние материалы
Успех в саду — как правильно подкармливать томаты для рекордного урожая
В США уличили Турцию в поддержке джихадистов, атакующих базу РФ в Сирии
Увеличьте урожай томатов с помощью дрожжей: простые методы для каждого садовода
Падение астероида в Якутии было предсказано с точностью до минуты
Словацкий министр прилетел в Россию на фоне угрозы газового кризиса
Как приготовить идеальную сборную солянку с картошкой: пошаговый рецепт
Угнал экскаватор, вырыл яму и закопал две машины
Полезный лайфхак! Обогрейте дом кондиционером даже в -20 °C
Рыба, запечённая с овощами — прекрасная идея на горячее для новогоднего стола вместо мяса
Модные оттенки и техники окрашивания волос для зимы 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.