Стильные зимние образы с длинным пальто, которые стоит попробовать

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой важен не только комфорт, но и стиль. Длинные пальто — это не только защита от холода, но и идеальный элемент для создания модных зимних образов. Сегодня мы расскажем о лучших идеях для стильных луков с длинными пальто, которые подойдут для холодного сезона.

Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда

Классика с шарфом

Для классического зимнего лука можно выбрать пальто прямого кроя нейтрального оттенка, например, бежевого или серого. Дополните образ объемным шерстяным шарфом, который можно красиво обернуть вокруг шеи. Такие сочетания прекрасно подойдут для прогулок по городу.

Кэжуал с ботильонами

Длинное пальто можно комбинировать с ботильонами на невысоком каблуке и джинсами. Для этого выберите пальто с втачным поясом, чтобы подчеркнуть силуэт. Добавьте пуловер или свитер с высоким горлом, и образ будет не только стильным, но и удобным.

Шик и элегантность

Если вам нужно создать элегантный образ для вечернего выхода, выберите пальто в сочетании с платьем и сапогами на высоком каблуке. Простой и лаконичный образ можно дополнить роскошными аксессуарами — например, кожаной сумкой или перчатками.

Спортивный стиль

Если вы предпочитаете спортивный стиль, выберите пальто с капюшоном и сочетайте его с кроссовками и джоггерами. Это идеальный образ для активных прогулок или путешествий.

Длинные пальто — универсальный элемент зимнего гардероба. Благодаря разнообразию фасонов и сочетаний с другими вещами можно создать стильные и комфортные образы для разных ситуаций.

Уточнения

Пальто́ — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды.



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